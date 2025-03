Diego Maradona| Médico hace revelaciones sobre día de la muerte del astro argentino

Argentina/La habitación donde murió Diego Maradona "estaba muy sucia" para una persona "recién operada" y no tenía desfibrilador, testificó este jueves un médico durante el juicio en Argentina para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud en el fallecimiento del astro argentino del fútbol hace cuatro años.

"La casa estaba muy sucia, muy desordenada, especialmente el cuarto, no había ningún tipo de orden o limpieza por lo menos básica para poder tener una persona recién operada", dijo Colin Campbell, un médico que era vecino de la difunta estrella de la selección argentina y que llamaron para asistirlo antes de que llegaran ambulancias.

Campbell contó que ese 25 de noviembre de 2020, al entrar a la habitación de la casa en el barrio privado de Tigre (provincia de Buenos Aires), encontró a una enfermera haciéndole masaje cardíaco a Maradona (60 años) y a un custodio realizando respiración boca a boca.

Al relevar a la enfermera, notó que la temperatura del cuerpo y la rigidez mandibular de la leyenda del fútbol indicaban que "ya no tenía signos vitales hace un tiempo largo".

"Más de una o dos horas seguro", declaró Campbell a los jueces del tribunal de San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires.

El médico fue llamado aquel día a las 12H26 por personal de seguridad del barrio privado porque el astro "se había descompensado".

Juan Carlos Pinto, otro médico que llegó con la primera ambulancia, confirmó la versión de Campbell al declarar que el paciente ya estaba muerto a su arribo.

Pinto relató que fue él quien comunicó la muerte a la exesposa de Maradona, Claudia Villafañe, y a sus hijas, que ya estaban presentes. "Hacía más de dos horas que estaba muerto", afirmó.

"No había nada que pudiera ayudar a una reanimación, no había oxígeno, no había tubos de oxígeno, no había desfibrilador", detalló Pinto, ratificando la versión de Campbell.

Los policías que testificaron hasta ahora afirmaron que no había "elementos médicos" en el cuarto.

Maradona, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por una crisis cardiorrespiratoria en su casa en Tigre, donde cumplía internación domiciliaria tras una neurocirugía.

Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, una psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte.

El juicio se prolongará al menos hasta julio y se espera que declaren unos 120 testigos. Los fiscales aún no dijeron quiénes prestarán testimonio en la próxima audiencia, prevista para el martes.

Los acusados, que defienden su inocencia, arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.

Impacto

Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más grandes de la historia, falleció el 25 de noviembre de 2020 a la edad de 60 años. Su muerte fue causada por un paro cardiorrespiratorio, y ocurrió en su casa en la ciudad de Buenos Aires, tras haber sido sometido a una cirugía por un hematoma subdural en su cabeza unas semanas antes.

La noticia de su fallecimiento causó una gran conmoción a nivel mundial, ya que Maradona era una figura icónica en el mundo del fútbol, conocido por su talento excepcional, su liderazgo y por ser el héroe de la selección argentina que ganó la Copa del Mundo en 1986.

