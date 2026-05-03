Espanyol vs Rea Madrid | ¿Qué debe ocurrir para que el Barcelona se corone sin jugar?

El título de LaLiga se puede definir hoy con el resultado del partido Espanyol vs Real Madrid.

Panamá/El Real Madrid visita al Espanyol en busca de mantener vivas sus remotas opciones de título, mientras el conjunto perico lucha por salir de una preocupante racha que lo acerca al descenso.

El Espanyol atraviesa una temporada de dos caras: tras sumar 33 puntos en sus primeros 17 partidos de La Liga, solo ha cosechado seis en los últimos 16 encuentros (D6, P10).

El equipo de Cornellá es uno de los dos únicos equipos de las cinco grandes ligas de Europa que aún no ha ganado en 2026, con una racha de 16 partidos sin conocer la victoria. Situado a solo cinco puntos del descenso, los pericos han fallado en marcar en tres de sus últimos cuatro partidos, aunque han evitado la derrota en tres de sus cuatro salidas más recientes como locales (E3).

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Por su parte, el Real Madrid ha admitido prácticamente sus pocas opciones por el título tras su irregular campaña. El empate en el minuto 94 ante el Real Betis dejó al equipo blanco con solo una victoria en sus últimos cuatro partidos (E2, P1).

Actualmente, la distancia con el líder Barcelona es de 11 puntos antes del inicio de la jornada, y los blancos podrían ver desaparecer sus esperanzas de campeonato si no ganan este fin de semana. Además, el Madrid no ha logrado vencer en sus últimas tres salidas fuera de casa (E1, P2).

En los antecedentes, el Madrid suma 109 victorias sobre el Espanyol en La Liga, la mayor cantidad de un equipo contra otro en la historia de la competición. Sin embargo, ha perdido tres de sus últimos seis desplazamientos a Cornellá.

Jugadores clave: Del lado local, Kike García ha marcado cuatro goles al Madrid, tres de ellos en la segunda mitad. Por los visitantes, Vinícius Júnior acumula seis contribuciones de gol en sus últimos seis duelos ante el Espanyol (3 goles, 3 asistencias), y ocho de sus últimos diez tantos han llegado después del descanso.

Bajas: El Espanyol no podrá contar con Pol Lozano, suspendido, mientras que el Real Madrid sufre la baja de Kylian Mbappé por lesión.

El FC Barcelona quedó a un paso de conquistar LaLiga 2025-26 tras imponerse 1-2 al Osasuna y ampliar su ventaja en la cima de la tabla.

El equipo catalán podría coronarse antes de jugar si el conjunto merengue deja puntos en sus próximos compromisos, comenzando con su visita al Espanyol esta tarde, ya que cualquier tropiezo blanco acercaría aún más al Barça a una nueva consagración liguera.