Las 5 figuras del Mundial Sub-20 2025 que ya cotizan en el mercado: precios y equipos interesados

Final del Mundial Sub20 Chile 2025 Marruecos vs Argentina EN VIVO AQUÍ por TVMAX el domingo 19 de octubre desde las 6:00 pm.

Santiago, Chile/El Mundial Sub-20 de Chile 2025 empieza a cosechar los frutos de casi un mes de intensa competencia. En un torneo juvenil sin grandes figuras mediáticas, varios nombres hasta ahora desconocidos han aprovechado la vitrina para abrirse camino en el fútbol profesional y atraer la atención de los principales clubes de Europa.

A continuación, repasamos a los cinco futbolistas que más han brillado en un certamen que, en el pasado, sirvió de trampolín para leyendas como Lionel Messi, Diego Maradona o Paul Pogba.

Maher Carrizo – El motor creativo de Argentina

El extremo Maher Carrizo se ha convertido en el alma de la selección argentina. Su creatividad y visión de juego han permitido que sus compañeros brillen y que se disimule la ausencia de joyas como Franco Mastantuono o Claudio Echeverri.

El jugador de Vélez Sarsfield suma tres goles y una asistencia en cinco partidos, además de una influencia decisiva en la generación de juego. Con su club ya había destacado en la Copa Libertadores 2025, donde anotó cinco veces, y su nombre empieza a sonar con fuerza en la Premier League.

El domingo, ante Marruecos, buscará el título que Argentina no celebra desde 2007. Su valor de mercado, según Transfermarkt, asciende a 10 millones de euros.

Gessime Yassine – El talento que impulsa a Marruecos

La selección de Marruecos ha sido una de las grandes revelaciones del torneo. Con un tridente ofensivo de lujo formado por Gessime Yassine, Othmane Maamma y Yassir Zabiri, los africanos alcanzaron su primera final de un Mundial Sub-20.

Yassine, extremo del Dunkerque de la segunda división francesa, ha brillado con dos goles y tres asistencias, pero su verdadero impacto va más allá de las cifras: su regate, aceleración y visión de juego lo han convertido en una pesadilla para cualquier defensa.

Los Leones del Atlas confían en él para conquistar la gloria, tras haber sido cuartos en el Mundial de Catar 2022 y medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su valor actual en Transfermarkt es de 4 millones de euros.

Neyser Villarreal – El goleador que encendió a Colombia

La joven promesa de Millonarios de Bogotá, recientemente fichada por el Cruzeiro de Belo Horizonte, ha sido una de las sensaciones del torneo. Con su mezcla de talento, potencia y carácter, Neyser Villarreal se ganó el corazón de los aficionados colombianos.

En los momentos más difíciles, apareció su instinto goleador: doblete ante Sudáfrica (3-1) y triplete frente a España (3-2), que catapultaron a Colombia a las semifinales. Una tarjeta amarilla lo marginó del duelo ante Argentina (1-0), una ausencia que su selección terminó lamentando.

Luchará por el tercer puesto y por la Bota de Oro del certamen. Su cotización ronda los 2 millones de euros en Transfermarkt.

Lucas Michal – El héroe silencioso de Francia

Sin estrellas como Zaïre-Emery, Doué o Tel, Francia viajó a Chile con un plantel de nombres poco conocidos. Sin embargo, el delantero Lucas Michal, del AS Mónaco, se alzó como uno de los grandes protagonistas.

Marcó el penal decisivo ante Japón (1-0) en octavos y el gol del empate ante Marruecos (1-1) en semifinales, antes de caer en los penales. Con cinco goles en total, Michal se perfila como uno de los máximos anotadores del torneo y una promesa a seguir en la Ligue 1.

Su valor de mercado es de 1 millón de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

Gilberto Mora – El diamante precoz de México

A sus 17 años, Gilberto Mora dejó una huella imborrable pese a que México solo alcanzó los cuartos de final. El mediapunta del Club Tijuana brilló con tres goles y dos asistencias, además de una técnica exquisita que recordó el tradicional “jogo bonito” brasileño, al que enfrentó con éxito en el 2-2 de la fase de grupos.

Mora es el jugador más joven en debutar en la Liga MX (15 años y 308 días) y también el más precoz en vestir la camiseta de la selección absoluta, con la que conquistó la Copa Oro 2025.

Su nombre ya suena en los despachos del Barcelona, Real Madrid y Arsenal. Aunque su valor actual es de 5 millones de euros, su agente, Rafaela Pimenta, aseguró a TUDN: “Con 15 millones no compran ni una pierna de Mora”.

Un torneo que forja nuevas estrellas

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 vuelve a cumplir su misión: revelar el talento del futuro. Así como en su momento fue el punto de partida para las carreras de Messi, Pogba o Haaland, esta edición dejará grabados nuevos nombres que pronto podrían conquistar los grandes escenarios del fútbol mundial.