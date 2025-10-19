Getafe vs Real Madrid | Previa, alineaciones probables y pronóstico partido de LaLiga

Panamá/El Real Madrid, en su incansable búsqueda por recuperar el título de LaLiga, se desplaza al Coliseum para enfrentar al Getafe, un equipo al que ha dominado consistentemente en los últimos años.

Este enfrentamiento es crucial, ya que se trata de un nuevo derbi de la Comunidad de Madrid.

El Momento Actual: Azulones Buscan la Reacción

El Getafe (los Azulones) tuvo un inicio de temporada prometedor, ganando tres de sus primeros cuatro partidos (L1). Sin embargo, la forma ha decaído, entrando a este duelo tras cuatro partidos sin conocer la victoria (D2, L2), lo que los ha hecho caer a la habitual posición de media tabla. La pausa internacional llegó en un buen momento para el equipo.

La esperanza para el Getafe reside en su feudo: se mantienen invictos en casa esta temporada (W1, D2). No obstante, el historial en los derbis complica el panorama, ya que solo han ganado uno de sus últimos 23 encuentros de esta índole en La Liga (D8, L14). Además, cuatro de sus últimos cinco juegos en casa han finalizado con exactamente dos goles en el marcador.

Su timonel, José Bordalás, enfrenta una estadística demoledora: el Madrid es el único de los 30 equipos a los que ha enfrentado en La Liga que nunca ha podido vencer (D2, L13).

La Máquina Blanca y su Racha Goleadora

El Real Madrid (los Blancos) respondió con autoridad a su primera derrota de la temporada, ganando sus dos partidos subsiguientes con un marcador global de 8-1. Esto no solo les ha permitido mantener un arranque 100% en Europa, sino que también regresaron a la cima de La Liga antes de esta jornada.

La racha es imponente: los Merengues han ganado diez de sus últimos 11 partidos de liga (L1) y, de manera crucial, han anotado 2 o más goles en cada uno de sus últimos siete encuentros ligueros, una tendencia que se extiende a sus últimos seis partidos fuera de casa. Además, han demostrado ser letales en momentos específicos, anotando cinco goles sin respuesta entre los minutos 31 y 40 en lo que va del torneo.

Este partido precede a dos duelos de alto calibre contra la Juventus y el Barcelona. Una nota de advertencia histórica: si pierden este derbi, sería la primera vez en este siglo que el Real Madrid pierde derbis consecutivos de La Liga, tras haber caído 5-2 ante el Atlético en su último enfrentamiento de este tipo.

Historial de Dominio Absoluto

El Getafe tiene un rival histórico incómodo, ya que ha sido derrotado más veces por el Madrid (30) que por cualquier otro oponente en toda su trayectoria en La Liga. La supremacía reciente es total: el Real Madrid ha ganado los últimos siete enfrentamientos directos de liga (H2H), manteniendo la portería a cero en seis de ellos (seis porterías a cero).

Jugadores Clave en la Mira

• Getafe: El centro campista Luis Milla está en un gran momento, habiendo proporcionado cinco asistencias en sus últimos siete partidos. No obstante, nunca ha logrado vencer al Madrid (D1, L7) y fue amonestado en ambos H2H la temporada pasada.

• Real Madrid: Vinícius Júnior parece haber recuperado su mejor nivel, acumulando más participaciones en goles (5 goles, 4 asistencias) en esta etapa de La Liga que en cualquier otra temporada de su carrera.

Bajas y Novedades del Plantel

El Getafe podría tener problemas con la posible lesión de Djené Dakonam. Por su parte, el Madrid enfrenta una numerosa lista de lesionados en defensa, incluyendo a Dean Huijsen. La buena noticia es que Kylian Mbappé y Franco Mastantuono se esperan que estén en forma, a pesar de haber sufrido golpes durante sus compromisos con selecciones nacionales.

Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Diego Rico, Davinchi; Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Sancris; Liso y Borja Mayoral.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.

Marcador probable: Getafe 0–2 Real Madrid

Justificación táctica y estadística: