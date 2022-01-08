El Hoffenheim se sube al podio en la Bundesliga

El Hoffenheim subió del quinto al tercer lugar en la clasificación de la Bundesliga gracias a su victoria por 3-1 sobre el Augsburgo, este sábado en la décimo octava jornada.

Con 31 puntos, el Hoffenheim adelanta en la tabla al Friburgo (4º) y al Bayer Leverkusen (5º), que empataron 2-2 en casa ante el Arminia Bielefeld (17º) y el Unión Berlín (6º), respectivamente.

El Hoffenheim tiene ahora un punto más que el Friburgo y dos de margen respecto al Bayer Leverkusen.

La victoria del Hoffenheim llegó además con remontada incluida.

El Augsburgo (16º) se adelantó en el estadio de Sinsheim con un tanto de Michael Gregoritsch y el Hoffenheim dio la vuelta después al partido gracias a un doblete de Ihlas Bebou (38, 44) y un tanto de David Raum (90+3).

El Hoffenheim se aproxima provisionalmente a tres puntos del Borussia Dortmund (2º), que en el último partido del sábado visita al Eintracht Fráncfort (7º).

El Borussia Dortmund intentará reengancharse a la pelea por el título tras la derrota del viernes del líder Bayern Múnich en casa por 2 a 1 ante el Borussia Mönchengladbach (11º).

Por su parte, el RB Leipzig (8º) protagonizó la goleada del día en la primera división alemana con su victoria 4-1 sobre el Maguncia (10º), al que adelanta ahora en la clasificación en un punto.

El portugués André Silva firmó un doblete en esa victoria del Leipzig.

En la zona baja, el colista Greuther Fürth (18º) empató 0-0 ante el Stuttgart (15º).

La Bundesliga había estrenado la segunda vuelta tras el parón navideño el viernes, con la derrota del Bayern Múnich ante el Borussia Mönchengladbach, en un partido que los bávaros tuvieron que afrontar con numerosas bajas por el covid-19 y con jugadores de sus equipos juveniles para completar la convocatoria.