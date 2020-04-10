Jimmy Greaves sigue en el hospital, pero no tiene el COVID-19

El máximo goleador de la historia de la liga inglesa, Jimmy Greaves, de 80 años, seguía hospitalizado este viernes, pero el legendario delantero no está afectado por el nuevo coronavirus, informó el Tottenham.

"La familia de Jimmy nos ha pedido que pasemos un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que le han mandado sus mejores deseos y mensajes positivos desde que ingresó en el hospital el martes", declararon los Spurs en un comunicado.

"Nos han confirmado que Jimmy no ha dado positivo en las pruebas del COVID-19 y no ha sufrido otro íctus, aunque sigue en el hospital, donde continúa monitoreado y tratado", añadió la entidad londinense.

Jimmy Greaves, quien en 2015 sufrió un accidente cerebrovascular, metió 357 goles entre 1957 y 1972 en la Premier League - todo un récord - y también es el máximo goleador en la historia del Tottenham con 266 tantos en todas las competiciones.

El internacional inglés formó parte del equipo campeón del mundo en 1966, del que fue titular en la fase de grupos antes de sufrir una lesión.

Fue durante mucho tiempo el máximo goleador de los cinco grandes campeonatos europeos hasta ser superado recientemente por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Estamos en permanente contacto y daremos más información cuando la familia de Jimmy nos autorice para ello".

"Nuestros pensamientos siguen con Jimmy y su familia", concluyó el Tottenham.