Keylor Navas, Marquinhos y Verratti regresan al entrenamiento del PSG

El tico descansó el miércoles y no estuvo en el partido de la Copa de Francia

El París Saint-Germain registró este viernes el regreso al entrenamiento colectivo del arquero costarricense Keylor Navas, del brasileño Marquinhos y del italiano Marco Verratti, una buena noticia para el club francés de cara al final de la temporada.

Además de esos tres titulares, Abdou Diallo y Rafinha, que tenían problemas físicos, también reaparecieron en esta jornada sobre el terreno de la práctica, en la víspera de la visita al Metz en la 34ª jornada de la Ligue 1.

El equipo de Mauricio Pochettino (69 puntos), segundo a un punto del líder Lille, jugará además el miércoles de la próxima semana el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Manchester City. El de vuelta, en Inglaterra, se disputará el 4 de mayo.

Marquinhos se había lesionado en el aductor derecho a principios de abril en Múnich. Participó en la sesión colectiva pero no entró en la lista para el partido de Metz.

Keylor Navas descansó el miércoles y no estuvo en el partido de la Copa de Francia ganado por el PSG ante el Angers (5-0), debido al dolor en un hombro.