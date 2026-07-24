Rodri| Capitán de España pasará por el salón de operaciones tras el Mundial 2026

Después de levantar el trofeo de la Copa del Mundo con la selección española, el también jugador del Manchester City necesitará afrontar una situación de salud antes de la nueva temporada en Inglaterra y Europa.

Reino Unido/El centrocampista español del Manchester City Rodri, recién proclamado campeón del mundo el pasado domingo, se someterá a una operación de espalda el lunes, confirmó el viernes su entrenador Enzo Maresca.

"Como habéis dicho, se va a operar el lunes. Necesita vacaciones y descanso, una buena recuperación y luego volverá con nosotros", declaró el técnico italiano, sucesor de Pep Guardiola en el banquillo del City, confirmando la información de la prensa británica.

Preguntado por los rumores sobre un eventual traspaso del Balón de Oro 2024 y mejor jugador del Mundial 2026 al Real Madrid, el exentrenador del Chelsea los calificó de simples "especulaciones".

"Es totalmente normal. España ganó la Copa del Mundo y Rodri fue el mejor jugador del torneo, o uno de los mejores. Todos los entrenadores querrían tenerlo en su equipo, porque es un gran jugador", añadió.

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Según varios medios españoles, el capitán de la Roja desearía fichar por el Real Madrid, que habría hecho del centrocampista de 30 años su prioridad para reforzar su mediocampo.

Consultado antes del Mundial 2026 sobre esta posibilidad, Rodri aseguró que haber jugado en el Atlético de Madrid, el club rival, no le impediría vestir la camiseta del Real en el futuro.

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