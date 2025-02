Kylian Mbappé se perderá los cuartos de final de la Copa del Rey con el Real Madrid

Madrid, España/El Real Madrid tendrá una baja sensible en su próximo compromiso. El técnico del equipo, Carlo Ancelotti, confirmó este martes que Kylian Mbappé no estará disponible para el partido de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés debido a una lesión.

"Mbappé tiene un hematoma en el gemelo y no va a estar disponible", señaló el estratega italiano en rueda de prensa. A pesar de haber entrenado con normalidad durante la jornada, el delantero francés no será arriesgado en este encuentro.

Polémica arbitral tras la derrota ante el Espanyol

El Real Madrid se encuentra en el centro de la polémica luego de su reciente derrota por 1-0 ante el Espanyol. El club blanco ha enviado una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que denuncia un arbitraje "completamente desacreditado", acusando al sistema de "manipulación y adulteración".

Uno de los principales reclamos del equipo merengue es la fuerte entrada que sufrió Mbappé por parte del lateral perico Carlos Romero, quien posteriormente anotaría el único gol del partido. A pesar de la dureza de la falta, el jugador del Espanyol solo recibió una tarjeta amarilla.

Además, el Real Madrid exige explicaciones sobre el gol anulado a Vinicius Jr. en la primera mitad por una supuesta falta previa de Mbappé. En su comunicado, el club solicita "la entrega inmediata de los audios del VAR" relacionados con ambas jugadas polémicas, denunciando lo que consideran "un sistema arbitral completamente viciado".

Ancelotti pide explicaciones

El técnico Carlo Ancelotti no se quedó callado y respaldó la postura del club. "Ha pasado algo inexplicable. Hablamos de la integridad de los futbolistas, y el Madrid solo pide una explicación. Me parece correcto, porque no se ha hecho nada para proteger a los jugadores", afirmó el entrenador.

Problemas en defensa

A la baja de Mbappé, se suman las preocupaciones en la línea defensiva del Real Madrid. El equipo ya venía sufriendo la ausencia de Dani Carvajal y Éder Militao por lesiones de larga duración. Ahora, el cuadro blanco ha recibido otro golpe con las lesiones de Antonio Rüdiger y David Alaba.

"Desafortunadamente, hemos perdido a dos jugadores importantes. Alaba estaba listo para jugar mañana, tenía buenas sensaciones. Lo que ha pasado con él y con Rüdiger no lo habíamos contemplado", explicó Ancelotti.

Ante esta crisis defensiva, el técnico madridista mencionó que el canterano Jacobo Ramón podría tener minutos ante el Leganés. "Está Jacobo, que ha estado lesionado mucho tiempo y puede aportar", indicó.

El Real Madrid afronta así un momento complicado, con múltiples bajas y envuelto en una fuerte controversia con el arbitraje, en una temporada donde aspira a todos los títulos.