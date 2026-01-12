Kylian Mbappé y su gesto antideportivo en la final de la Supercopa de España del que todos hablan

Polémica en la Supercopa: Entre lesiones y desaires, Mbappé lidera una retirada abrupta del Real Madrid hacia los vestuarios.

Panamá/La final de la Supercopa de España en Arabia Saudita no solo dejó al Barcelona como campeón tras vencer 3-2 al Real Madrid, sino que también desató una fuerte polémica por el comportamiento de Kylian Mbappé.

El astro francés, quien apenas disputó los últimos catorce minutos del encuentro debido a una lesión en la rodilla, protagonizó un gesto antideportivo al finalizar el partido que ha sido catalogado como un "desaire" hacia el conjunto azulgrana.

Otras noticias: Diego Simeone pide disculpas a Vinicius por el altercado en la Supercopa de España

Otras noticias: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso y nombra a nuevo entrenador

Los puntos clave de la controversia incluyen:

• Boicot al pasillo de honor: Una vez concluido el duelo, la transmisión oficial captó a Mbappé instando y presionando a sus compañeros de equipo para que no realizaran el tradicional pasillo de honor al campeón. Mientras los jugadores del Barcelona sí cumplieron con el gesto de caballerosidad al aplaudir a los subcampeones, el francés exigió a los suyos retirarse de inmediato a los vestuarios.

• Liderazgo en la retirada: Tras recibir con rapidez su medalla de plata, el atacante gritó e hizo señas a jugadores como Camavinga, Rodrygo, Carreras y Mastantuono para abandonar el césped, cortando cualquier intento de cortesía deportiva por parte de la plantilla merengue.

• Justificación oficial vs. Realidad: Ante la lluvia de críticas, el Real Madrid intentó matizar la situación alegando que la Federación Española les pidió moverse para no obstaculizar el tiro de cámara. Sin embargo, diversas fuentes y videos en redes sociales sugieren que la reacción fue producto de la frustración del jugador y presuntas provocaciones de rivales como Pau Cubarsí.

Para algunos analistas, la actitud de Mbappé es el reflejo de un carácter ultra competitivo que no tolera la derrota, mientras que para otros es una clara falta de ética en un escenario de máxima exposición mundial.

Otras noticias: El PSG es eliminado de la Copa de Francia por el París FC en un derbi sorpresa

Otras noticias: Marabú, brujo de Mali detenido: prometió el triunfo en la Copa África y estafó a miles