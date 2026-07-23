Barcelona le da la bienvenida a Karim Adeyemi

El jugador alemán refuerza el ataque del club azulgrana que antes sumó al dlantero inglés Anthony Gordon.

España/El Barcelona ficha al joven delantero del Borussia Dortmund Karim Adeyemi para las próximas cinco temporadas, informó este jueves el club azulgrana.

"El FC Barcelona y el Borussia Dortmund han llegado a un acuerdo para el traspaso del delantero Karim Adeyemi, que firma como futbolista azulgrana hasta 2031", afirmó el Barça en un comunicado.

Adeyemi, de 24 años, se convierte en el segundo fichaje del club azulgrana, tras la llegada del internacional inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle.

El Barcelona no concreta las cifras del traspaso, pero, según la prensa local, el fichaje habría costado unos 22 millones de euros (25 millones de dólares) más otros siete (8 millones de dólares) en variables.

El joven delantero alemán se reencontrará en el Barça con el técnico Hansi Flick, quien le hizo debutar con la selección germana en septiembre de 2021.

Adeyemi, que puede jugar como extremo o como delantero centro, refuerza las opciones ofensivas del Barça después de la marcha del veterano atacante polaco Robert Lewandowski.

El atacante llegó al Dortmund en 2022 procedente del Salzburgo, anotando 36 goles en 146 partidos en todas las competiciones en cuatro temporadas antes de su traspaso al Barça.

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