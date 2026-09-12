LaLiga resultado| Real Madrid vs Rayo Vallecano: Mbappé gesta la goleada merengue

De la mano de la estrella francesa, el equipo blanco obtiene un triunfo importante en las fechas iniciales de la liga española.

España/El Real Madrid se impuso 4-1 en su campo al Rayo Vallecano, este sábado en la quinta fecha de la LaLiga española, con doblete de Kylian Mbappé, para alcanzar al líder Barcelona en la punta de la clasificación.

Kylian Mbappé abrió el marcador de penal (14'), Álvaro Carreras aumentó la cuenta (17'), Jude Bellingham puso el 3-0 (35') y Mbappé repitió (90+1), dejando al Real Madrid empatado a 12 puntos con el Barça, que el domingo visita al Levante.

El equipo blanco prácticamente sentenció el partido en cinco minutos al aprovechar dos errores del central rayista Florian Lejeune, sin que el gol de Sergio Camello (51') pudiera cambiar el resultado.

Al cuarto de hora, el francés derribó a Carreras en el área en una acción sancionada con penal, que transformó Mbappé (14').

El francés, que estrelló un balón en el palo al filo del descanso (45'), volvería a ver puerta en el descuento de la segunda parte (90+1) para sumar su sexto gol en LaLiga, igualando con el extremo azulgrana Raphinha, como máximo goleador del campeonato.

Lejeune volvió a ser protagonista al perder un balón que recuperó Carreras para marcar tras una gran pared con Mbappé (17').

El equipo blanco vio la debilidad por el flanco derecho rival, por donde se multiplicaron Vinicius y Bellingham.

El brasileño no encontró el gol, pero volvió a mostrarse muy activo.

Una de sus características cabalgadas por la banda acabó con un centro al área para la llegada de Bellingham que sólo tuvo que empujar el balón para hacer el 3-0 (35').

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- El Rayo reacciona -

El Rayo intentó reaccionar presionando arribal la salida de su rival, pero tendría que esperar a la segunda parte para dar un asustar al equipo blanco.

El Real Madrid pareció relajarse dejando la iniciativa a su rival, que no dudó en dar una marcha más a su juego.

Pedro Díaz, que ya había puesto a prueba Thibaut Courtois (45+7'), soltó un disparo al palo (47'), antes de que apareciera Camello.

El delantero rayista aprovechó una mala entrega de Vinicius atrás para meter la puntera y hacer el 3-1 (51').

Camello anotó así su sexto gol en LaLiga uniéndose a Mbappé y Raphinha en la tabla de goleadores.

Animado por el tanto, el Rayo se hizo con la iniciativa ante un Real Madrid que esperaba para correr ante la impaciencia del Bernabéu.

Jose Mourinho intentó dar más control con la entradas de Tchouaméni por Bernardo Silva (69') y de Arda Güler por Yan Diomandé (72'), que gozó de su primera titularidad con el Real Madrid este sábado.

El Real Madrid con Güler a los mandos recuperó el control para desactivar al Rayo y vivir en el campo rival.

El turco fabricó el segundo tanto de Mbappé al enviarle un balón para que el francés cerrara el partido con un disparo cruzado (90+1).

- El Athletic empata -

En los otros partidos del día, el Athletic Club batalló ante un combativo Elche para empatar 1-1.

El Elche se adelantó de penal transformado por Facundo Buonanotte (50') pero Iñaki Williams igualó al rozar un balón enviado por Álex Berenguer (79') para rescatar un punto.

El conjunto vasco se mantiene en la mitad alta de la tabla de clasificación, donde el Alavés sigue en la tercera posición tras perder este sábado 2-1 contra el ascendido Racing de Santander.

El finlandés Ville Koski adelantó al Alavés (18'), pero un doblete de Zabiri (38', 53') dio la vuelta al marcador e infligió la primera derrota de la temporada al Alavés.

El Espanyol, por su parte, se impuso 2-0 al Osasuna, con un doblete de Roberto Fernández (3', 17').