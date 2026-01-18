LaLiga Resultados| Barcelona cae ante la Real Sociedad y la pugna en España se intensifica

La derrota azulgrana junto a la victoria del Real Madrid, el día anterior, aprieta la lucha por el liderato del torneo español

España/El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en Anoeta en la vigésima jornada de LaLiga española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32') tras un centro del portugués Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

El inglés Marcus Rashford (70') igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Guedes (71').

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.

"No estoy contento. Estoy decepcionado, hemos disfrutado de muchas ocasiones claras y el resultado no refleja lo visto. Pero me gusta cómo hemos jugado. Hemos cometido errores en defensa", declaró el técnico catalán, Hansi Flick.

"Hemos estado desafortunados también en ataque. Hay que aceptarlo. Debemos centrarnos en el siguiente partido, que es muy importante. Cada tres días hay encuentros. Hoy hemos tenido mala suerte", agregó el preparador alemán.

El partido se presentaba ya de entrada electrizante.

Fermín (6') llegó a marcar con un potente disparo, pero su gol acabó siendo anulado por el VAR, ya que Dani Olmo había cometido una falta previa sobre el japonés Take Kubo.

Luego, Lamine Yamal (26') batió al cancerbero Álex Remiro en el área pequeña, pero la jugada también terminó siendo revisada en vídeo y, se concluyó que el jugador se encontraba en fuera de juego.

Instantes después, Oyarzabal convirtió con la zurda un centro de Guedes al segundo palo y superó así al arquero Joan García.

El Barça empezó a apresurarse más en el ataque y gozó de varias ocasiones, pero Remiro frenó los intentos culés. Segundos antes del descanso, Yamal cayó derribado dentro del área, una acción que el colegiado sancionó con penal, pero el VAR corrigió una vez más la decisión por posición antirreglamentaria del atacante azulgrana.

Inmediatamente después de la reanudación, Dani Olmo mandó el esférico al poste dos veces ante la desesperación culé, que veía cómo se topaba con Remiro en sus tentativas.

Al final, Rashford cabeceó dentro de la red a pase de Yamal para poner el empate. Sin embargo, la alegría culé duró poco. Guedes anotó con la portería vacía tras un parada de García.

Impreciso, el Barça pudo recibir otro, pero el disparo de Oyarzabal fue desviado por Pau Cubarsí con la cabeza cuando el esférico se dirigía dentro de los tres palos.

La suerte se alineó con la Real Sociedad. Jules Koundé (85') envió de cabeza un balón al travesaño.

"Merecimos ganar, hemos tenido muchas ocasiones. Al final, las tienes que meter. Pero hemos jugado muy bien", afirmó el defensa azulgrana Frenkie De Jong a Movistar+.

La Real Sociedad, que se sitúa octava con 24 puntos, cortó la racha de once victorias del Barcelona entre todas las competiciones.

Martillazo de Sorloth

Antes, el Atlético de Madrid se impuso 1-0 al Alavés en el Metropolitano gracias al solitario tanto del noruego Alexander Sorloth en el minuto 48 de juego.

Pese a la falta de efectividad en la primera mitad, los pupilos de Diego Simeone asediaron la portería de la escuadra vitoriana, que se parapetó atrás, centrada en tapar los espacios para aguantar las ocasiones de los locales.

Al filo del descanso, Víctor Parada y Carlos Vicente salvaron a su equipo bajo la línea de gol después de dos remates del argentino Thiago Almada y de Marc Pubill.

Tras el descanso, Sorloth avisó en un jugada en la que no llegó a contactar con el esférico tras un pase de Pablo Barrios cuando se encontraba dentro del área pequeña.

Luego, Barrios colgó un centro pasado que Sorloth enganchó de cabeza, en el 48, para cruzar el esférico y abrir el marcador sin que el arquero Antonio Sivera pudiera evitarlo.

En los otros dos encuentros de este domingo, el Valencia (17º) ganó por 1-0 al Getafe (15º) en el Coliseum y el Celta (7º) superó 3-0 al Rayo (13º) en Balaídos.