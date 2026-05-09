Barcelona vs Real Madrid| Unos 'Merengues' agitados quieren dejar a los azulgranas sin fiesta en casa

Después de lidiar con el altercado entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, el equipo blanco intentará dilatar la conquista de los catalanes del título de la liga española.

España/El Real Madrid viaja el domingo a Barcelona a intentar retrasar el título liguero de los azulgranas, mientras intenta apagar los rescoldos del incidente protagonizado esta semana por Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Ambos fueron sancionados con una multa histórica de 500.000 euros cada uno (588.712 dólares) por un altercado que acabó con el uruguayo en el hospital con un "traumatismo craneoencefálico", unos hechos que han sacudido al equipo merengue a las puertas de un Clásico que puede acabar de manera dolorosa si el gran rival celebra el título.

El Barcelona aventaja en once puntos al Real Madrid a falta de tres jornadas y nueve puntos, una vez finalice la actual fecha liguera y sólo la victoria blanca impedirá el segundo título liguero consecutivo de los culés.

El prestigio del club y alargar un poco más la espera azulgrana parece el único objetivo de los merengues, ya que sólo una auténtica debacle del Barça en las jornadas que quedan impedirían que se alcen con el título.

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- Seguir adelante -

El triunfo también ayudaría a mitigar el incendio iniciado con el encontronazo entre Tchouaméni y Valverde, fruto de la frustración de una segunda temporada consecutiva sin títulos.

El uruguayo es baja para el encuentro en el Camp Nou tras sufrir "un traumatismo craneoencefálico" en el altercado.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, pidió este sábado pasar página recordando que los dos jugadores han pedido perdón.

"La exigencia de este club es muy grande y está claro que, a veces, con la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido", dijo Arbeloa.

"Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en el Clásico y en lo que queda de temporada, para devolver al club a lo más alto, que es donde debe estar", afirmó Tchouaméni, por su parte, el viernes en un comunicado.

El incidente sirvió para poner el foco en el vestuario blanco, apenas unos días después de que el astro francés Kylian Mbappé fuera el centro de las críticas por una escapada a Italia estando lesionado.

El francés viajó cuando su equipo se jugaba ante el Espanyol el domingo pasado retrasar el alirón del Barça.

"Todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo por venir al Real Madrid", le defendió este sábado Arbeloa.

Repuesto de su lesión muscular, Mbappé estará contra el Barça, pero queda por dilucidar si en el once inicial o partirá desde el banquillo.

El mejor goleador del Real Madrid con 41 tantos, 27 de ellos en LaLiga, podría volver a coincidir sobre el campo con Vinicius.

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- Cerrar LaLiga en casa -

El brasileño mostró su mejor cara con el doblete de la victoria 2-0 sobre el Espanyol el domingo, que permitió retrasar un poco más el título del Barcelona.

Con Mbappé saliendo de lesión, "Vini", al que todo su equipo buscaba en el partido contra el Espanyol, se perfila como la principal arma merengue en Barcelona.

Frenar al brasileño puede ser la principal preocupación para Hansi Flick, cuyo equipo está deseando ganar LaLiga ante su máximo rival.

"Queremos ganar el título por segunda vez consecutiva. No es normal hacerlo en España y eso es lo que queremos hacer, ni más ni menos", dijo Flick este sábado.

"Queremos ganar en casa. Jugamos en casa, tenemos un equipo fantástico, mucha calidad y además la afición nos apoya", añadió el técnico azulgrana.

El Barça llega al partido en plena efervescencia tras diez victorias consecutivas en LaLiga frente a un Real Madrid que ha perdido tres y empatado dos en este tramo.

Una situación favorable para que los culés puedan ganar LaLiga por primera vez en la historia directamente en un Clásico.

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