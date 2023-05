Manchester City vs Real Madrid: Dónde ver esta semifinal de vuelta y alineaciones probables

Hoy miércoles se juega la semifinal de vuelta entre Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium, hogar del City quienes esperan sellar su pase a la final de la UEFA Champions League luego de empatar en la ida 1-1 ante unos merengues que nunca hay que dar por muertos.

El partido se jugará desde las 2:00 pm por las pantallas de TVMAX pero desde la 1:00 pm podrán dispfrutar de una completa previa.

El Manchester City viene de golear en la Premier League al Everton 0-3 con anotaciones de Gundogan en dos oportunidades y de Erling Haaland, mientras que el Real Madrid en LaLiga vienen de derrotar en casa 1-0 al Getafe con gol de Marco Asensio.

Los hombres de Pep Guardiola sólo han concedido una derrota y un empate en su feudo esta temporada, donde cuentan sus partidos por victorias desde que el 31 de diciembre hicieran tablas con el Everton.

La tarea se presenta ardua para el Real Madrid, vigente campeón de Europa, que nunca ha ganado en sus cuatro partidos en el estadio de su rival, pero Luka Modric aseguró este martes que "hemos jugado muchas veces este tipo de partidos. Veo confianza y tranquilidad, plena fe en nosotros".

Por parte de los técnicos, Pep Guardiola señaló que "Para ganar al Madrid tienes que ajustar cosas, cambiar cosas, tenemos que generar más ocasiones, que llegue la pelota a los delanteros, no es nada especial, no estoy pensando demasiado las cosas, no vamos a cambiar mucho, sólo un par de cosas para hacer que el juego sea más fluido".

De lado del Real Madrid, Carlo Ancelotti, un viejo conocido en estas fases de Champions señaló: "Hay cosas que podemos mejorar y también ellos pueden mejorar cosas. El City tiene el mejor equipo de Europa y va a ser un partido vibrante y lleno de emoción."

"Es un partido que va a exigir mucho. Se puede hacer mejor que en el partido de ida y es lo que intentaremos mañana" (hoy), dijo Ancelotti.

El entrenador italiano aseguró que "llegamos a tope porque es un partido que hemos tenido en la cabeza desde hace mucho tiempo".

El año pasado estos dos clubes se enfrentaron en semifinales donde el Real Madrid consiguió avanzar a la final y a la postre quedarse con la orejona.

Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Akanji, Bernardo - Rodri - De Bruyne, Gundogan, Grealish - Haaland. Entrenador: Pep Guardiola (ESP)

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba - Modric, Kroos, Camavinga - Rodrygo (o Valverde), Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL).