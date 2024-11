Marcelo Bielsa y Uruguay cierran 2024 con esperanza rumbo al Mundial 2026

Montevideo, Uruguay/El Uruguay de Marcelo Bielsa superó los sinsabores de un año duro, marcado por crisis de resultados y turbulencias internas, y tras un valioso empate en Brasil consolida su rumbo hacia el Mundial de Norteamérica-2026.

Con el 1-1 del martes en Salvador de Bahía, la selección uruguaya suma 20 puntos en la duodécima jornada del clasificatorio sudamericano, y se mantiene segunda en la tabla de posiciones, a cinco del líder Argentina.

El logro, tras una agónica victoria 3-2 ante Colombia en casa el viernes pasado, confirma la renovación de la Celeste. Los charrúas sorprendieron al vencer a Argentina y Brasil en 2023, pero defraudaron al borde de la preocupación este 2024, con tres empates, una derrota y ningún tanto en las primeras cuatro fechas del año.

"Uruguay está de regreso", "se despide del 2024 con la frente en alto", "vuelve a hacer soñar", afirmaron comentaristas al evaluar el desempeño de los dirigidos por el 'Loco' Bielsa.

Cauto, pero visiblemente satisfecho, el DT argentino reconoció la superioridad de un Brasil con elenco sólido. Pero celebró la labor del combinado charrúa, que abrió el marcador con un disparo de Federico Valverde en el minuto 55, igualado por un golazo de Gerson en el 62.

"Para nosotros fue muy difícil lograr que un rival que nos dominó y que tiene jugadores desequilibrantes nos haya convertido solo un gol. Esto se debe a que la actuación defensiva fue buena y, a pesar de tener poca posesión y estar lejos del gol contrario, logramos marcar", dijo en rueda de prensa.

"Obviamente, la actuación de Brasil fue superior, es innegable, pero resalto algunos momentos del partido en los que tuvimos contragolpes y ataques fijos que fueron positivos para nuestro equipo", subrayó.

Los jugadores también festejaron.

"Un punto contra Brasil de visitante termina siendo algo positivo", declaró el arquero Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre, BRA).

"Esta doble fecha nos deja mucho más tranquilos, porque volvimos a hacer cosas muy buenas a las que estábamos acostumbrados. Toca seguir", señaló el mediocampista Maximiliano Araújo (Sporting Lisboa, POR).

Crecimiento del equipo -

- La recuperación de la Celeste contribuye a despejar los nubarrones de la tormenta provocada por las declaraciones de su goleador histórico Luis Suárez, que en octubre, un mes después de retirarse de la selección a los 37 años, acusó a Bielsa de destrato del plantel.

El técnico rosarino admitió que esto "obviamente" lo impactó y reiteró que su autoridad quedó "seriamente afectada".

Pero indicó que su renuncia al cargo, al que llegó en mayo de 2023, no estuvo sobre la mesa: "Los entrenadores no dicen 'Voy a continuar', sino que continúan. Y si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan", "que no es el caso".

Bielsa ya había considerado "sanadora" la victoria ante Colombia y pareció así dar vuelta la página del 'affaire' Suárez para enfocarse en el último tramo de la carrera hacia la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El DT destacó el crecimiento del equipo, con elogios para el defensa Naithan Nández, a quien tildó de "soberbio", así como para Manuel Ugarte, Federico Valverde, y Nicolás de la Cruz, "mediocampistas importantes". También mencionó al defensa Guillermo Varela y al delantero Rodrigo Aguirre, su flamante incorporación en esta doble fecha, quien "puede llegar a tener un rol significativo".

No hubo comentarios sobre su ariete estrella Darwin Núñez, segundo en la tabla de goleadores de las eliminatorias con cinco tantos, detrás de Lionel Messi, con seis, pero que no marcó en el premundial este año.

Bielsa, que sufrió la falta de muchos jugadores por sanciones o problemas sanitarios este año, entre ellos Núñez, valoró además que el equipo cuente ahora "en líneas generales" con "dos jugadores por puesto".

Las eliminatorias volverán a jugarse en marzo, junio y septiembre. En las próximas dos fechas, Uruguay recibirá a Argentina en Montevideo, y visitará a Bolivia en La Paz.