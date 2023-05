Messi pide perdón: Reacción de Christophe Galtier entrenador del PSG

Luego del video que grabó Lionel Messi y que publicó en sus redes sociales donde claramente pidió perdón por su viaje hacia Arabia Saudita, muchas han sido las reacciones por este caso.

El entrenador del París Saint Germian, Christophe Galtier, en conferencia de prensa previo a su compromiso contra Troyes este domingo, se le preguntó sobre el mensaje de Lionel Messi y sus disculpas:

"Veremos en el momento en que Leo regrese, veremos lo que pasará, evidentemente habrá conversaciones con la totalidad del club, pero también con Leo, que es el primer afectado".

Galtier también se refirió a la orda de ultras que se dirigieron al domicilio del brasileño Neymar el pasado miércoles:

"Respecto a la reunión delante del domicilio del jugador hay que tener cuidado con eso, y la vida privada sigue siendo la vida privada. Puedo comprender la cólera, la decepción de nuestros aficionados, la manifestación delante de la sede, nuestro lugar de trabajo, pero no acepto que se vaya al domicilio de un jugador porque puede haber excesos, porque nuestra sociedad se ha vuelto loca".

Otro tema que quisieron ahondar los periodistas, fue sobre la contiuidad de Neymar en el París Saint Germain y esto detalló:

"Yo ya estoy muy centrado en nuestros cinco últimos partidos y se vera lo que pasará la próxima temporada".

Christophe Galtier también recibió gritos en contra durante la avanzada de aficionados que se dirigieron a la sede del París Saint Germain, así se refirió del tema:

"Estoy expuesto en tanto que entrenador, comprendo pero sigo concentrado, ¿Vivimos un periodo agradable? No, lo reconozco. Pero hay un objetivo por alcanzar y mis jugadores trabajan", indicó Galtier, y "no crean que a mis jugadores les dé igual cuando hay una derrota, yo he visto la reacción del grupo".