Serie A: El misterioso regalo que recibió Spaletti por parte de los ultras del Napoli

El pasado 16 de octubre del 2021 los ultras del Napoli, actuales campeones de la Serie A del calcio italiano, le robaron el carro al entrenador Luciano Spelletti, era un Fiat Panda y colocaron una pancarta advirtiendo que cuando se fuera del club se lo devolverían.

El Napoli conquistó la Serie A en la temporada 2022-2023 y Luciano Spalletti anunció su salida del club, como un ganador, esto motivó a los ultras del club napolitano, regalarle el timón del carro junto a un disco de Pino Daniele, todo esto fue en la sala de prensa del estadio Diego Armando Maradona.

"Necesito descansar, ya que me siento un poco cansado, necesito estar un poco alejado", fueron las palabras de Luciano Spalletti cuando anunció su retiro.

"No sé si se puede llamar a eso un año sabático, pero le he dicho que paro esta temporada, no entreno a Nápoles ni a otro equipo", explicó Spalletti, que condujo al club napolitano hacia su tercer Scudetto, el primero después de los logrados en la época Maradona (1987, 1990).

"A mi edad, se puede decidir hacer lo que uno quiere. Cuando tienes delante a una ciudad como Nápoles, que merece grandes cosas, te tienes que preguntar si estás capacitado para ponerte a su disposición. Nápoles no merece cosas normales. Este año, no estoy capacitado".

Spalletti parte con el más bello título de su carrera, un primer Scudetto en el que probablemente ya no creía, quince años después de las dos Copas de Italia (2007, 2008) y la Supercopa de Italia (2007), ganadas con el AS Roma, y más de diez años después de sus títulos de campeón de Rusia (2010, 2012) con el Zenit San Petersburgo, su única experiencia en el extranjero.

Con información de AFP.