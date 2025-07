Mundial 2026| Sorteo de la Copa del Mundo tiene lugar y fecha escogidos, aseguran medios

Estados Unidos/Las Vegas acogerá el sorteo del Mundial de fútbol de 2026 el 5 de diciembre, con la arena de música y entretenimiento The Sphere como recinto favorito para albergar el evento, según varias informaciones periodísticas publicadas el martes.

ESPN y TUDN México dijeron que Las Vegas, estado de Nevada, había sido elegida para el sorteo del primer Mundial de 48 equipos, que será organizado por Estados Unidos, Canadá y México. En total, se sortearán 12 grupos de cuatro naciones.

La FIFA no ha confirmado de momento estas informaciones.

Cuando Estados Unidos organizó la Copa del Mundo de 1994, la ceremonia del sorteo también tuvo lugar en la llamada Ciudad del Pecado.

El informe de ESPN señala que The Sphere se considera el lugar favorito para albergar el sorteo. El recinto, con capacidad para 17.500 espectadores, fue inaugurado en 2023 y cuenta con una pantalla de 54.000 metros cuadrados.

En 1994, el sorteo del Mundial se celebró en Las Vegas a pesar de que esta ciudad no era sede de ningún partido, situación que también se dará en la edición del torneo del año que viene.

El escenario

The Sphere en Las Vegas (oficialmente llamada Sphere at The Venetian Resort) es una estructura revolucionaria inaugurada en 2023 que ha capturado la atención mundial por su diseño futurista y sus impresionantes capacidades tecnológicas.

Origen y Construcción

Concepción: El proyecto fue ideado por Madison Square Garden Company (MSG) como una nueva forma de entretenimiento inmersivo.

El proyecto fue ideado por como una nueva forma de entretenimiento inmersivo. Anuncio oficial: 2018.

2018. Ubicación: Junto al Venetian Resort, en el Strip de Las Vegas .

Junto al Venetian Resort, en el Strip de . Costo estimado: Más de $2,300 millones de dólares.

Arquitectos y Constructores:

Arquitectura: Populous, la misma firma detrás de estadios como el Tottenham Hotspur Stadium .

Populous, la misma firma detrás de estadios como el . Construcción: AECOM.

AECOM. Inicio de obras: 2019.

2019. Inauguración oficial: 29 de septiembre de 2023 con un concierto de U2.

Características técnicas

Forma: Esférica — la estructura más grande de su tipo en el mundo.

Esférica — la estructura más grande de su tipo en el mundo. Altura : Aproximadamente 112 metros (366 pies).

: Aproximadamente 112 metros (366 pies). Diámetro: 157 metros (516 pies).

Pantalla exterior (Exosphere):

Pantalla LED de más de 54,000 m² , completamente programable.

, completamente programable. Se usa para proyecciones masivas como la bandera de EE. UU., una luna gigante, un ojo, etc.

Pantalla interior:

Pantalla LED curva de 16K resolución , la más grande y envolvente del planeta.

, la más grande y envolvente del planeta. Cubre el techo y parte de las paredes internas.

y parte de las paredes internas. Capacidad: Aproximadamente 18,600 personas.

Tecnología de sonido:

Sistema de audio direccional basado en tecnología beamforming.

basado en tecnología beamforming. Más de 160,000 altavoces integrados en los paneles de las paredes.

Eventos y Usos

Inauguración: Concierto de U2, parte de su residencia U2:UV Achtung Baby Live at Sphere .

Concierto de U2, parte de su residencia . Películas inmersivas: Como "Postcard from Earth" dirigida por Darren Aronofsky, diseñada para mostrar las capacidades sensoriales de la Sphere.

Experiencias multisensoriales:

Vibraciones en los asientos.

en los asientos. Efectos de viento, temperatura y olor para complementar lo visual.

Impacto cultural y turístico