Mundial Femenino Sub-17 Marruecos 2026| Previa de las semifinales que se transmitirán por TVMAX, TVN Pass y YouTube

El torneo, que se disputa en Marruecos, están por conocer a sus finalistas

Panamá/El Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026 entra en su etapa decisiva. Después de una intensa fase de eliminación directa, cuatro selecciones mantienen vivo el sueño de conquistar el título mundial y buscarán dar un paso definitivo hacia la gran final.

Brasil, Nigeria, Japón y Corea del Norte consiguieron superar los cuartos de final y ahora tendrán que demostrar su capacidad competitiva en dos enfrentamientos que reúnen a representantes de distintas escuelas futbolísticas.

Las semifinales se disputarán el miércoles 4 de noviembre, con dos partidos que definirán a las finalistas de esta edición.

Japón vs Corea del Norte

La primera semifinal tendrá como protagonistas a dos de las selecciones más competitivas del fútbol femenino juvenil asiático. Japón y Corea del Norte se enfrentarán en un choque que promete intensidad, disciplina táctica y calidad técnica, con un lugar en la final como principal recompensa.

Corea del Norte llegará a este compromiso con la condición de bicampeona defensora, luego de conquistar las ediciones de 2024 y 2025. Su rendimiento en Marruecos vuelve a confirmar su fortaleza en esta categoría, especialmente después de superar 6-0 a Marruecos en octavos de final y 3-0 a Estados Unidos en los cuartos.

Las norcoreanas, además, tienen una motivación especial: buscar un tercer campeonato consecutivo y ampliar su dominio histórico en la competición. Su capacidad ofensiva y solidez colectiva serán factores determinantes para intentar superar a su rival.

Por su parte, Japón alcanzó las semifinales tras vencer 1-0 a Ghana en los cuartos de final, gracias a una anotación de Nanami Kurita al minuto 54. Las japonesas han construido su campaña sobre el orden defensivo, la circulación del balón y la precisión en sus ataques.

El conjunto nipón apenas ha recibido un gol en su recorrido hasta esta instancia, una estadística que refleja su capacidad para controlar los partidos y limitar las oportunidades de sus adversarias.

El enfrentamiento también tendrá un ingrediente histórico: Corea del Norte busca mantener su hegemonía mundial, mientras Japón intentará regresar a una final de la categoría y demostrar que tiene argumentos para conquistar nuevamente el título.

Dato destacado: Nigeria derrotó 3-1 a Corea del Norte durante la fase de grupos, resultado que puso fin a una prolongada racha sin derrotas de las norcoreanas en el torneo. Sin embargo, las campeonas defensoras han respondido con autoridad en las rondas eliminatorias.

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Brasil vs Nigeria

La segunda semifinal enfrentará a Brasil y Nigeria, dos selecciones que han demostrado personalidad y capacidad de reacción durante las etapas decisivas del campeonato. El compromiso pondrá frente a frente el talento técnico de la Canarinha y la potencia física, velocidad y determinación de las Flamingos.

Brasil llegará con la confianza de haber superado una complicada prueba ante China. La selección sudamericana se impuso 2-1 en los cuartos de final, después de remontar el marcador adverso y encontrar en Helena Sampaio a una de sus principales figuras, autora de los dos goles brasileños.

En los octavos de final, la Canarinha también había protagonizado un encuentro de muchos goles frente a Polonia, que terminó empatado 3-3 y se definió a favor de las brasileñas en la tanda de penales.

Su recorrido refleja una selección con importantes recursos ofensivos y capacidad para competir incluso cuando las circunstancias del partido se complican.

Del otro lado estará Nigeria, una de las grandes protagonistas de esta edición. Las africanas consiguieron su clasificación a semifinales tras vencer 1-0 a Venezuela en los cuartos de final, con una anotación de último momento que desató la celebración del conjunto nigeriano.

Previamente, las Flamingos habían eliminado a México con un triunfo de 2-1 en los octavos de final, demostrando carácter y capacidad para resolver encuentros de alta exigencia.

Nigeria buscará aprovechar su fortaleza colectiva y velocidad para poner en dificultades a la defensa brasileña. Además, tendrá la oportunidad de regresar a una final mundialista de la categoría y convertirse en una de las grandes historias de Marruecos 2026.

Para Brasil, el objetivo será imponer su estilo de juego y aprovechar la calidad individual de sus futbolistas para conseguir el boleto a la final. Las sudamericanas saben que deberán mantener la concentración durante los 90 minutos ante un rival que ha demostrado ser peligroso en los momentos decisivos.

Dato destacado: Brasil y Nigeria llegan a esta semifinal con antecedentes importantes en la competición. Nigeria ya había alcanzado las semifinales en 2022, cuando terminó en la tercera posición, mientras que Brasil disputó esta instancia en 2025.

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El camino hacia la gran final

Los ganadores de ambos enfrentamientos disputarán el campeonato el sábado 7 de noviembre, mientras que las selecciones derrotadas jugarán por el tercer puesto ese mismo día.

La Copa Mundial Femenina Sub-17 Marruecos 2026 se acerca así a su desenlace, con cuatro equipos que representan el crecimiento y la competitividad del fútbol femenino internacional.

La expectativa está puesta en conocer quiénes conseguirán superar este último obstáculo y luchar por la corona mundial. En Rabat, el sueño de levantar el trofeo está a solamente 90 minutos de distancia.