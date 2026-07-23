Néstor Lorenzo renueva como DT de Colombia tras Mundial 2026 | FCF oficializa su continuidad

Colombia fue el único país en el Mundial 2026 que llegó a jugar en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Bogotá, Colombia/El argentino Néstor Lorenzo renovó su contrato como director técnico de la selección de fútbol de Colombia, anunció este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Lorenzo lidera al combinado colombiano desde 2022 y dirigió a la selección en el Mundial 2026, en el que los cafeteros fueron eliminados por Suiza en octavos de final, en un partido sin goles y con una derrota 4-3 en tanda de penales.

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La Federación anunció el jueves en un comunicado "la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo", sin precisar cuándo terminará el vínculo contractual.

Liderados por el veterano James Rodríguez, Colombia jugó cinco encuentros en la Copa del Mundo, su mejor participación mundialista desde Brasil 2014, cuando ascendieron hasta los cuartos de final.

La selección marcó en total cinco goles, en tres victorias frente a Uzbekistán, Congo y Ghana, un empate sin goles frente a Portugal y la eliminación ante Suiza.

Pero recibió duras críticas entre aficionados y analistas deportivos por su desempeño en el Mundial, inferior a su destacada campaña por las eliminatorias sudamericanas en las que con siete victorias y solo cuatro derrotas los cafeteros terminaron terceros en la clasificación por debajo de Argentina, subcampeón en Norteamérica 2026, y Ecuador.

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"Recuperar energías"

"Ahora es momento de recuperar energías y continuar trabajando en el desarrollo de este proyecto. Seguiremos construyendo una selección más fuerte", dijo Lorenzo en una entrevista publicada el miércoles en 365 Scores.

En su más reciente declaración pública, el DT también señaló como uno de los principales "desafíos" de la Copa del Mundo los constantes traslados a los que fue sometida su selección durante el campeonato.

Colombia fue el único país en el Mundial 2026 que llegó a jugar en los tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

La participación de los cafeteros también se vio empañada por versiones de la prensa deportiva sobre supuestas divisiones y choques verbales entre Lorenzo y parte de la plantilla, después del partido en Kansas contra Ghana.

También por las amenazas que recibió de usuarios en redes sociales Jáminton Campaz, después de un remate del extremo con opción de gol que terminó desviándose de la portería rival en la derrota ante Suiza.

Lorenzo también guió a Colombia a la final de la Copa América de 2024, en la que los cafeteros cayeron por 1-0 ante Argentina.

Colombia no había llegado a la final de una copa continental desde 2001, la única ocasión en la que el combinado se coronó campeón al vencer 1-0 a México.

En los 51 compromisos internacionales de Colombia dirigidos por Lorenzo, el DT acumula 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas.

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