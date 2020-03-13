Cinco nuevos futbolistas dan positivo por coronavirus en Italia

Cinco nuevos futbolistas de la Serie A dieron positivo este viernes al nuevo coronavirus, cuatro de la Sampdoria de Génova y uno de la Fiorentina, anunciaron ambos clubes.

La Sampdoria de Génova anunció que cuatro nuevos jugadores de su plantilla, así como el médico del club habían dado positivo, sumándose al delantero Manolo Gabbiadini, del que se había informado el jueves.

Los jugadores en cuestión son el defensa gambiano Omar Colley, el centrocampista sueco Albin Ekdal, el delantero italiano Antonino La Gumina y el centrocampista noruego Morten Thorsby. Amedeo Baldari, médico del club, está también afectado.

"Su estado de salud es bueno y están en su casa en Génova", hizo saber el club en su comunicado.

La Sampdoria, que ya había anunciado el jueves el positivo del delantero internacional Manolo Gabbiadini, recuerda también que aplicó "inmediatamente todos los procedimientos previstos".

Todas las instalaciones del club están cerradas y los jugadores, los dirigentes, los miembros del staff y los empleados "potencialmente concernidos están en autoaislamiento en casa".

"Todo irá bien. Unidos, llegaremos. Quédense en casa", concluye el club genovés.

Poco después, la Fiorentina anunció que su delantero serbio Dusan Vlahovic (20 años) estaba también afectado por la enfermedad. El club toscano precisó que estaba "asintomático" y aislado en su domicilio.

Además de estos seis casos positivos en Sampdoria y Fiorentina, el otro caso de la Serie A concierne a Daniele Rugani, defensa internacional italiano de la Juventus.

Italia registró este viernes 250 nuevos fallecimientos ligados al coronavirus en 24 horas, un nuevo récord que hace escalar el número de muertos a 1.266, según un balance publicado por la Protección civil.

Italia, el país más afectado del mundo tras China, ve también como suben las cifras de personas contaminadas, pasando de 15.113 a 17.660, de las que 1.328 en cuidados intensivos.