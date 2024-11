Leverkusen, Alemania/"Si Fernando [Carro, el presidente del club] me propone un contrato de jugador, quizás": ante la ola de lesiones, el entrenador español del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, optó este lunes por tomárselo con humor, antes de medirse al Salzburgo el martes en la Champions League.

En ese duelo de la 5ª jornada de la Champions, Xabi Alonso tendrá especialmente ausencias en ataque: Victor Boniface (lesión muscular en un muslo), Amine Adli (fractura del peroné izquierdo), Jonas Hofmann (muslo derecho) y Martin Terrier (fractura del antebrazo derecho).

"No hay nuevos lesionados, por ahora", explicó el técnico vasco en una conferencia de prensa, después del entrenamiento del lunes, en la víspera del duelo ante el Salzburgo.

Preguntado irónicamente sobre si podría salir él mismo a jugar, a sus 43 años, Alonso continuó con el tono de broma: "Si Fernando [Carro] me propone un contrato de jugador, por qué no. Pero todavía no (...) Solo tengo un contrato de entrenador y no estoy autorizado a jugar".

Para paliar las ausencias, el entrenador del club ha tenido que recurrir a los equipos juveniles, con cuatro Sub-18 e incluso un joven de 16 años, Andrea Natali.

Después de cuatro jornadas de la Champions League, el Bayer Leverkusen cuenta con 7 puntos y en su anterior partido en el torneo fue goleado 4-0 por el Liverpool.

Xabi Alonso, exjugador del Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich, se retiró como futbolista en 2017.

Historia Reciente del Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen, fundado en 1904 como una sección de fútbol dentro de un club deportivo más grande, ha tenido una historia rica y compleja en el fútbol alemán y europeo. A lo largo de los años, el equipo ha sido conocido por su enfoque en el desarrollo juvenil y su capacidad para competir al más alto nivel.

En la última década, el Bayer Leverkusen ha tenido varios momentos destacados. En 2011, bajo la dirección de Jupp Heynckes, el equipo terminó en la segunda posición de la Bundesliga, asegurando su clasificación para la Champion League. Este éxito fue seguido por varias temporadas consistentes en las que el club se mantuvo como uno de los contendientes principales en la liga alemana.

En 2013, Sami Hyypiä asumió el rol de entrenador principal, llevando al equipo a otra clasificación para la Champions League. Sin embargo, a pesar de los buenos resultados, el equipo no logró pasar más allá de los octavos de final en la competición europea.

La llegada de Roger Schmidt en 2014 trajo un estilo de juego más agresivo y ofensivo. Durante su mandato, el equipo frecuentemente terminaba en los puestos de clasificación para competiciones europeas, aunque sin conseguir títulos importantes.

En 2018, bajo la dirección de Heiko Herrlich, el Bayer Leverkusen experimentó un renacimiento, con jóvenes talentos como Kai Havertz y Julian Brandt brillando en el escenario nacional e internacional.

El año 2020 fue crucial, ya que el equipo llegó a la final de la DFB-Pokal, aunque perdió ante el Bayern de Múnich. Sin embargo, el desempeño constante en la Bundesliga permitió al club seguir siendo un participante regular en competiciones europeas.

La llegada de Xabi Alonso en 2022 marcó una nueva era para el Bayer Leverkusen. Con su experiencia como exjugador de élite y su enfoque táctico, Alonso ha trabajado para mantener al equipo competitivo a pesar de los desafíos, como la actual ola de lesiones que enfrenta.