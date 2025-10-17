Premier League | Liverpool vs Manchester United: Horario, alineaciones y pronóstico del clásico

Los Reds , vigentes campeones de Inglaterra , dejaron escapar el liderato antes de la ventana internacional.

Londres, Reino Unido/Uno viene de tres derrotas consecutivas; el otro, vive en un estado de nerviosismo constante. Liverpool y Manchester United reavivarán este domingo su histórica rivalidad durante la 8ª jornada de Premier League.

Los Reds, vigentes campeones de Inglaterra, dejaron escapar el liderato antes de la ventana internacional, luego de una semana horrible en la que perdieron dos encuentros en Premier League (contra Crystal Palace y Chelsea) y otro en Liga de Campeones contra el Galatasaray.

Otras noticias: Las 5 figuras del Mundial Sub-20 2025 que ya cotizan en el mercado: precios y equipos interesados

Tres varapalos que llegaron lejos de Anfield, su feudo en el que tratarán de reencontrarse con la victoria a costa del Manchester United, que un año más, parece arrastrado por la irregularidad.

El técnico Ruben Amorim ya tiene la sombra del despido asomando por su espalda cuando ni siquiera se cumple un año de su llegada al banquillo, pero sus tres derrotas en el campeonato y su sonrojante eliminación en la Copa de la Liga contra el Grimsby, equipo de cuarta división, son un lastre demasiado pesado.

Podría aligerar la carga dando la sorpresa en Anfield, un estadio en el que los Red Devils llevan casi diez años sin ganar, desde el 17 de enero de 2016.

Otras noticias: LaLiga | Descubre los clubes más atractivos para el turismo deportivo en España

Aunque seguramente nadie quiera reivindicarse más sobre el césped que el centrocampista alemán Florian Wirtz, llegado al Liverpool el pasado mercado y que todavía no ha logrado goles ni asistencias en el campeonato con su nuevo equipo.

Por su parte, el líder Arsenal visitará el sábado al Fulham, con opción de escaparse provisionalmente a cuatro puntos de los Reds y de aumentar así la presión al Clásico.

Otras noticias: Italia considera una medida en caso de disputar el repechaje clasificatorio al Mundial 2026

Alineaciones probables:

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Díaz.

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Akanji, Gvardiol; Lewis, Gundogan, Silva; Foden, Haaland, Savinho.

Liverpool vs Manchester United: El clásico que arde en Anfield

Contexto del partido

La rivalidad más icónica del fútbol inglés escribe un nuevo capítulo cuando Liverpool reciba a Manchester United. Sorprendentemente, los visitantes llegan con mejor forma reciente, aunque el escenario de Anfield podría cambiarlo todo.

Liverpool: De líder a tambaleante

Tras un inicio dominante, los Reds sufrieron tres derrotas consecutivas , todas fuera de casa.

, todas fuera de casa. Perdieron el liderato, pero en casa son casi imbatibles: solo 2 derrotas en sus últimos 53 partidos de Premier League en Anfield (W41, D10).

(W41, D10). El parón internacional podría haber sido justo lo que necesitaban para resetear.

Manchester United: ¿Renacimiento o espejismo?

Llegan en décimo lugar, cinco puntos por detrás de Liverpool , pero con dos victorias en sus últimos tres partidos.

, pero con dos victorias en sus últimos tres partidos. Aún arrastran una racha preocupante: ocho partidos sin ganar fuera de casa (D2, L6), su peor desde 1989.

(D2, L6), su peor desde 1989. ¿Podrán romper el maleficio en el templo red?

Historial cara a cara

Liverpool ha perdido solo uno de los últimos 14 enfrentamientos ligueros ante United (W7, D6).

ante United (W7, D6). En Anfield, los Reds están invictos en nueve partidos consecutivos ante los de Old Trafford (W4, D5).

ante los de Old Trafford (W4, D5). Si evitan la derrota, igualarán el récord de Chelsea de 10+ partidos sin perder en casa ante United.

Estadísticas calientes

Liverpool ha visto 10 goles después del minuto 75 esta temporada.

esta temporada. Ninguno de sus últimos 9 partidos se decidió por más de un gol.

Ocho de los últimos 10 partidos de United tuvieron menos de 3.5 goles .

. United perdía al descanso en 5 de sus últimos 7 partidos fuera de casa.

Jugadores clave

Mohamed Salah : Máximo goleador histórico ante United en Premier League ( 13 goles, 19 participaciones ), con 10 goles en el segundo tiempo .

: Máximo goleador histórico ante United en Premier League ( ), con . Amad Diallo: Especialista en goles tardíos, ha marcado el último gol del partido en 5 de sus últimos 7 tantos.

Bajas y regresos

Liverpool : Sin Alisson, dudas sobre Konaté.

: Sin Alisson, dudas sobre Konaté. United: Mazraoui podría regresar.

Pronóstico editorial

Marcador probable: Liverpool 2–1 Manchester United