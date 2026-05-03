Premier League resultados: Manchester United vence al Liverpool, Tottenham respira y Bournemouth se mete en el Top 6

El sexto puesto en Inglaterra clasifica para la próxima Europa League . Podría incluso conceder boleto a la Liga de Campeones si Aston Villa termina quinto en liga y conquista la Europa League.

Londres, Reino Unido/El Manchester United logró un doble éxito al vencer a su eterno rival, el Liverpool (3-2), este domingo en Old Trafford, y asegurar así su clasificación para la próxima Liga de Campeones tras dos años de ausencia.

Con un objetivo más modesto, la permanencia, el Tottenham logró tres puntos de oro en Birmingham ante Aston Villa (2-1) que les permiten salir de la zona de descenso, a la que cae el West Ham.

El centrocampista Conor Gallagher, ex del Atlético de Madrid, marcó su primer gol con el Tottenham con un disparo raso desde fuera del área (12').

El delantero brasileño Richarlison aumentó la ventaja de cabeza al aprovechar un centro medido de su compañero de ataque francés Mathis Tel (25').

El Aston Villa, con varios titulares habituales reservados para la Europa League, solo remató una vez a puerta, con el remate de cabeza del argentino Emiliano Buendía que permitió recortar distancias en el tiempo añadido (90+6').

Horas antes en Old Trafford, los Diablos Rojos ganaban 2-0 al descanso. Los Reds lograron empatar 2-2, pero el equipo de Michael Carrick se llevó la victoria gracias a un último gol de Kobbie Mainoo (77').

A tres fechas para el final del campeonato inglés, el Manchester United (3º, 64 puntos) tiene asegurado terminar entre los cinco primeros puestos que dan acceso a la Champions.

El club con veinte títulos de liga en Inglaterra ha vivido una temporada en el purgatorio, sin competiciones europeas, después de su terrible decimoquinto puesto del curso pasado. También atravesó turbulencias hasta el despido de Ruben Amorim, a principios de enero.

"Ha tenido un papel enorme en todo esto, por toda la confianza que les da a todos los jugadores", dijo Mainoo sobre el papel de Carrick a la hora de darle la vuelta a la temporada del United.

El Liverpool (4º, 58 puntos) cuenta con seis puntos de ventaja sobre el actual sexto, el Bournemouth.

Bajas en los Reds -

Los visitantes, dirigidos por Arne Slot, llegaron a Old Trafford mermados por las lesiones de su atacante estrella Mohamed Salah, de los delanteros centro Alexander Isak y Hugo Ekitiké, del arquero titular Alisson Becker y de su suplente Giorgi Mamardashvili.

El tercer guardameta, Freddie Woodman, fue superado por el disparo del brasileño Matheus Cunha desviado por el campeón del mundo argentino Alexis Mac Allister (6') y después despejó un centro de cabeza de Bruno Fernandes contra el muslo de Benjamin Sesko (14').

El juego del Manchester United se desajustó tras el descanso, en el que el delantero esloveno, lesionado, dejó su sitio a Amad Diallo.

El extremo marfileño fue culpable de un mal pase, interceptado en el círculo central por Dominik Szoboszlai, y el centrocampista húngaro se paseó ante una defensa mancuniana, demasiado pasiva, para recortar distancias (47').

Los Red Devils hicieron un segundo regalo, aún peor, en el gol del empate de Cody Gakpo (56'), al fallar por completo un saque de puerta en corto.

Sin embargo, lograron volver a adelantarse con un disparo armado delante de la frontal del área por Kobbie Mainoo (77').

El curso pasado, el Liverpool había terminado 14 puestos y 42 puntos por encima de su rival camino de igualar el récord del United de 20 títulos de la máxima categoría inglesa.

Carrick también ha vencido a Arsenal, Manchester City y Chelsea en su breve mandato y ahora ha logrado su objetivo principal, con el botín económico de la Liga de Campeones, para hacer que su candidatura a ocupar el banco de Old Trafford la próxima temporada resulte difícil de ignorar.

Iraola, cerca de hacer historia -

Otro entrenador que ha sonado para ese prestigioso banquillo, Andoni Iraola, está cerca de lograr una primera clasificación europea del Bournemouth, tras su victoria ante el Crystal Palace (3-0), que deja a los Cherries en sexta posición de la Premier League.

El club del sur de Inglaterra, que en enero era 15º en la tabla, pasa a integrar el Top 6 a tres fechas del final del campeonato inglés, con un punto más que el Brentford y dos sobre el Brighton, sus inmediatos perseguidores.

El sexto puesto en Inglaterra clasifica para la próxima Europa League. Podría incluso conceder boleto a la Liga de Campeones si Aston Villa termina quinto en liga y conquista la Europa League.

El Crystal Palace (15º), por su parte, deberá ganar la Conference League si quiere volver a tener pasaporte europeo para la próxima temporada.

El colombiano Jefferson Lerma desvió hacia su propia portería un cabezazo del brasileño Evanilson (10') y su arquero, Dean Henderson, cometió un penal evitable.

Junior Kroupi aprovechó para marcar su 12º gol de la temporada en la Premier League, transformando la pena máxima con una sorprendente tranquilidad para sus 19 años (32').

Rayan (77'), en la segunda parte, dio más contundencia al primer triunfo del Bournemouth en casa desde el 24 de enero.