Capellanía en Natá celebra con tradición el Festival Nacional de la Carreta Tradicional

Durante esta edición, uno de los momentos más representativos fue el tradicional llenado de caña, con el que se resaltó la verdadera historia de la carreta y el trabajo del hombre del campo.

Natá, provincia de Coclé./Entre tradiciones de la campiña, concursos y expresiones folclóricas, la comunidad de Capellanía, en el distrito de Natá, celebró la versión 47 del Festival Nacional de la Carreta Tradicional.

La actividad, que resalta la historia cañera de la región, revive el uso de la carreta como pieza clave en el traslado de la producción hacia los ingenios azucareros, motor económico del área durante décadas.

Durante esta edición, uno de los momentos más representativos fue el tradicional llenado de caña, con el que se resaltó la verdadera historia de la carreta y el trabajo del hombre del campo. Además, el festival mantiene su carácter solidario, ya que apoya proyectos sociales de la comunidad.

El evento también incluyó el concurso de llenado de carreta, con la participación de hombres y mujeres, así como el concurso de ranchos, donde se destacó la vida campestre y la producción agrícola.

“Escudriñar un poco de la historia de nuestra carreta, que es lo más importante, el enyugado de bueyes, y el llenado de carreta se lo debemos a nuestros ancestros”, expresó Harmodio Meneses, presidente del Patronato de la Carreta.

La celebración contó además con presentaciones folclóricas, música, bailes típicos y la participación de artesanos, emprendedores y exponentes de la gastronomía local, quienes ofrecieron sus productos a los visitantes.

Las actividades culminaron con el esperado desfile de carretas por las calles de Capellanía, en homenaje al carretero y al legado cultural del distrito de Natá.

Con información de Nathali Reyes.