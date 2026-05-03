Feria de Azuero reunió a decenas de mascotas en el concurso canino en su jornada de cierre

Los organizadores del conurso agradecieron al patronato de la feria por brindar el espacio año tras año.

Los Santos/La Feria Internacional de Azuero cierra sus puertas este domingo 3 de mayo con uno de sus atractivos más tradicionales: el concurso canino Dr. Yelo Ríos.

Desde temprano, numerosas familias llegaron al salón principal de eventos acompañadas de sus mascotas para participar en esta competencia que lleva 51 años realizándose en la región.

El evento, que inició originalmente en la ciudad de Chitré y luego se trasladó a las instalaciones feriales, se ha consolidado como el cierre oficial de la actividad ferial 2026.

Nota relacionada: Miles de visitantes acuden a la Feria Internacional de Azuero en su último fin de semana

Los organizadores agradecieron al patronato de la feria por brindar el espacio año tras año, destacando que en ediciones anteriores han llegado a reunir hasta 180 ejemplares.

Durante la jornada se pudo observar una amplia diversidad de razas. Entre los participantes hubo desde Cockers y Chihuahuas hasta un Beagle Manhunter. También estuvieron presentes perros de trabajo, como una Blue Heeler, raza utilizada habitualmente para el pastoreo de ganado por su inteligencia y alta energía.

Para muchos de los asistentes, que llevan años participando consecutivamente, estos animales son considerados un integrante más del hogar.

La participación en el concurso Dr. Yelo Ríos refleja esa visión, donde el cuidado, la buena alimentación y mantener al día el esquema de vacunación son prioridades para evitar enfermedades y garantizar el bienestar de las mascotas.

Con información de Eduardo Vega.