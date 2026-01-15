Racing de Santander vs Barcelona| Azulgranas dan el salto a cuartos de final en la Copa del Rey

El equipo catalán sumó una nueva victoria a comienzos del año 2026 tras la conquista de la Supercopa de España el pasado 11 de enero.

España/El FC Barcelona, defensor del título, se clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey con una sufrida victoria 2-0 en casa del Racing de Santander, de la segunda división, este jueves.

En un partido durante más de una hora equilibrado y con los locales bien encerrados atrás, Ferran Torres fue el encargado de abrir la lata en el minuto 66, culminando con éxito un contragolpe.

Con el tiempo cumplido, Lamine Yamal selló el segundo de su equipo en el 90+6, en una noche en la que el Barça no pudo estar tranquilo hasta el final.

El Racing, líder de la segunda categoría española, llegó a creer que había empatado en el 76, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Cuando Yamal todavía no había logrado la sentencia, el arquero Joan García impidió en el 90+5 que el Racing pusiera las tablas en el marcador.

A pesar del sufrimiento, el equipo de Hansi Flick cumplió la misión en su visita a la capital de Cantabria, en el que era su primer partido desde la conquista el domingo de la Supercopa de España al superar al Real Madrid en un Clásico en Yedá (Arabia Saudita).

"No esperábamos que fueran a ser tan rocosos. Nos sorprendió un poco que se cerraran tanto, pero sabíamos que dependíamos de nosotros, que debíamos dar tranquilidad al partido, y al final ha salido bien", declaró Ferran Torres a la televisión Movistar.

"Los otros equipos prepararan muy bien los partidos. Tienen jugadores con calidad y por eso puede costar tanto", apuntó.

- El Albacete, la sorpresa de los octavos -

El Racing no pudo emular la hazaña lograda el miércoles por el Albacete, también de segunda división y que eliminó al Real Madrid (3-2), donde debutaba como nuevo entrenador Álvaro Arbeloa, que reemplazó el lunes a Xabi Alonso, víctima directa de la derrota en la Supercopa.

El Albacete es el único cuartofinalista que no está en la primera división.

En el otro partido del jueves, el Valencia venció con un 2-0 en su visita al Burgos, de la segunda división, con goles de Rubén Iranzo (10') y el nigeriano Umar Sadiq (50').

Ese último, recién incorporado al Valencia, pudo marcar en su segundo partido con el equipo y en el primero como titular.

En los días anteriores, más allá del naufragio del Real Madrid, destacó el sufrimiento del Athletic de Bilbao para eliminar el martes a la Cultural Leonesa, de la 1ª RFEF (tercera categoría), con un 4-3 en la prórroga.

El Atlético de Madrid, por su parte, se clasificó a cuartos de final, también el martes, tras ganar 1-0 con gol del francés Antoine Griezmann en casa del histórico Deportivo de La Coruña, que milita actualmente en la segunda división.