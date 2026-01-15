¡Escándalo en el baloncesto!| Esquema internacional de apuestas estremece los tabloncillos de Estados Unidos y China

Una presunta trama trasnacional penetró en ligas de baloncesto universitario y profesional, según lo explicado por fiscales estadounidenses

Estados Unidos/Un total de 26 personas fueron acusadas de manipular partidos de básquet universitario en Estados Unidos y de una liga profesional en China en una presunta trama criminal transnacional, informaron este jueves fiscales federales norteamericanos.

La acusación, presentada en Filadelfia, incluye cargos por soborno y abarca casi 30 juegos en los cuales supuestamente se realizaron grandes apuestas sobre los resultados después de pagar a jugadores para que rindieran por debajo de su nivel.

"Denunciamos una amplia conspiración criminal internacional de... jugadores, exalumnos y apostadores profesionales que amañaron partidos por todo el país y envenenaron el espíritu competitivo estadounidense por beneficio económico", dijo el fiscal federal David Metcalf en una rueda de prensa.

Este escándalo vuelve a sacudir al mundo del deporte estadounidense, luego de que dos amplias investigaciones federales derivaran en la detención de un entrenador y un jugador de la NBA a finales del año pasado.

La acusación revelada el jueves señala a una red ilegal de apuestas deportivas originada en China alrededor de septiembre de 2022.

El exjugador de la NBA Antonio Blakeney, quien es nombrado pero no fue incluido en la última lista de acusados, habría sido reclutado por los conspiradores para influir en resultados de partidos de liga de la Asociación China de Baloncesto, donde jugaba para el equipo Jiangsu Dragons.

Blakeney, de 29 años, había jugado anteriormente dos temporadas en la NBA con los Chicago Bulls entre 2017 y 2019.

Un paquete con cerca de 200.000 dólares en efectivo habría sido dejado en un trastero del basquetbolista estadounidense en el estado de Florida al final de la campaña 2022-23 de la liga china, señaló la acusación.

"Como resultó rentable, decidieron trasladar su operación a Estados Unidos, al mundo del básquet masculino de la División I de la NCAA", afirmó Metcalf, en referencia a la popular liga universitaria estadounidense.

- Partidos universitarios -

En Estados Unidos, los acusados presuntamente ofrecieron a más de 39 jugadores universitarios sobornos de hasta 30.000 dólares por partido y realizaron apuestas por un valor total de millones de dólares.

Más de una docena de los acusados han jugado básquet universitario en los últimos tres años.

En caso de ser declarados culpables de los cargos de soborno, los acusados podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión.

En los últimos años las grandes ligas norteamericanas se han involucrado en la promoción del lucrativo negocio de las apuestas deportivas, que hasta 2018 era ilegal en la mayoría de los estados del gigante norteamericano.

El pasado octubre, la NBA se vio sacudida por el arresto de Chauncey Billups, exestrella de la liga como jugador y entonces entrenador de los Portland Trail Blazers, y de Terry Rozier, jugador de los Miami Heat, como parte de una amplia investigación a nivel nacional.

Rozier fue vinculado a una trama de apuestas que, según los fiscales, proporcionó información privilegiada sobre lesiones y bajas en partidos a apostantes entre 2022 y 2024.

Billups, de su lado, fue detenido por su presunta participación en partidas de póker ilegales amañadas que, según la Fiscalía, estaban vinculadas a familias mafiosas.

