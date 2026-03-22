Real Madrid vs Atlético Madrid | Vinicius le devuelve la vida al club merengue sentenciando el derbi

Se disputó la jornada 29 de la liga española 2025-2026.

Vinicius ante el Atlético Madrid / AFP
AFP
22 de marzo 2026 - 17:06

Madrid, España/Pese a comenzar por detrás en el marcador, el Real Madrid se impuso 3-2 este domingo al Atlético de Madrid durante la 29ª jornada de LaLiga, con un doblete de Vinicius que mantiene a los blancos a cuatro puntos del líder Barça.

Pese al tanto inicial del nigeriano Ademola Lookman (33') y al empate provisional a dos logrado por el argentino Nahuel Molina (66'), las dos dianas de Vinicius (52' de penal, 72') y una de Fede Valverde (55') decidieron este emocionante derbi en el estadio Santiago Bernabéu.

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