Real Madrid vs Manchester City en Champions League | Alineaciones confirmadas

Panamá/Los pesos pesados europeos, Real Madrid y Manchester City, se preparan para su 15º enfrentamiento en la Champions League (UCL), convirtiendo este duelo en el más repetido de la competición desde su primer choque en la temporada 2012/13.

Actualidad de los equipos

El Real Madrid llega bien posicionado dentro del top ocho tras cuatro victorias y una derrota (W4, L1). Sin embargo, su irregularidad en La Liga preocupa: cayó sorprendentemente 2-0 ante Celta Vigo y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos domésticos. En Europa, la historia es distinta: los blancos han triunfado en cinco de sus últimos seis encuentros en casa y han marcado en 38 partidos consecutivos de UCL, la tercera mejor racha en la historia del torneo.

Por su parte, el Manchester City sigue a dos puntos de los madrileños (W3, D1, L1) y llega con confianza tras tres victorias ligueras consecutivas, todas con al menos tres goles a favor. No obstante, las dudas defensivas persisten: han encajado siete tantos en ese mismo periodo y acumulan seis derrotas en sus últimos 12 partidos europeos. Su talón de Aquiles está en los viajes: solo un triunfo en sus últimos seis partidos de UCL fuera de casa, aunque ese éxito fue en España, ante el Villarreal (2-0).

Historial directo

El Real Madrid domina los antecedentes recientes: solo una derrota en los últimos siete duelos (W4, D2), incluyendo victorias en la pasada fase de eliminación directa. En el Santiago Bernabéu, los blancos apenas han perdido una vez en toda la historia frente al City.

