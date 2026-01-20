Real Madrid vs Mónaco Champions League | Kylian Mbappé abrió el marcador en el primer tiempo

Panamá/El Real Madrid se impone de manera parcial por 1-0 ante el AS Mónaco mientras se juega el primer tiempo del encuentro correspondiente a la UEFA Champions League, que se disputa este martes en el estadio del conjunto merengue.

El único gol del compromiso fue anotado por Kylian Mbappé al minuto 5, tras una acción ofensiva que le permitió definir dentro del área y adelantar a su equipo en el marcador.

El tanto tempranero le dio mayor control del partido al conjunto blanco, que busca reencontrarse con su mejor versión en el torneo continental luego de atravesar un momento complejo tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona. En la actual edición de la Champions League, el Real Madrid se ubica en la tercera posición de la tabla con 15 puntos, resultado de su rendimiento en las jornadas previas.

Por su parte, el Mónaco llegó a este compromiso con la necesidad de sumar unidades para mejorar su situación en la clasificación general. Al momento de redactar esta nota, el club del Principado se encuentra en la posición 19 de la tabla de posiciones, por lo que un resultado positivo en este duelo representaría un impulso importante en sus aspiraciones dentro del certamen europeo.

Alineaciones del partido

Real Madrid

Thibaut Courtois (G); Federico Valverde (C), Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

AS Mónaco

Philipp Köhn (G); Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria (C), Jordan Teze; Maghnes Akliouche, Ansu Fati, Aleksandr Golovin; Folarin Balogun.

Con la ventaja mínima al descanso, el Real Madrid buscará ampliar el marcador en la segunda mitad para consolidar su posición en los primeros puestos de la UEFA Champions League, mientras que el Mónaco intentará ajustar su planteamiento para encontrar el empate y mejorar su panorama en la competencia continental.