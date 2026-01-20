Real Madrid vs Mónaco UEFA Champions League | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El Real Madrid se marcha al descanso con ventaja de 2-0 sobre el AS Mónaco en su compromiso por la UEFA Champions League, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, quien marcó los dos tantos de la primera mitad y se convirtió en la principal figura del encuentro.

Resumen del primer tiempo: Real Madrid 2-0 Mónaco

En el apartado de las métricas avanzadas, el conjunto merengue presenta un Goles Esperados (xG) de 1.59, superando el 0.62 del equipo del Principado, reflejando una mayor efectividad en la generación de oportunidades claras de gol. La posesión de balón fue ligeramente favorable al Real Madrid con 51%, frente al 49% del Mónaco, lo que evidenció un trámite equilibrado en cuanto al control del juego.

En el rubro de los remates, los blancos realizaron 10 disparos totales, mientras que los visitantes registraron 8, con 2 tiros a puerta por lado. En las ocasiones claras, el Real Madrid contabilizó 2 grandes oportunidades, por 1 del Mónaco. Ambos equipos igualaron en tiros de esquina, con 3 córners cada uno.

Eficacia en la circulación del balón

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti alcanzó un 90% de precisión en los pases (241/269), superando el 85% del Mónaco (220/259). En los envíos largos, el equipo español registró un 52% de efectividad, mientras que el club francés alcanzó un 63%. En el último tercio del campo, el Real Madrid también mostró mayor precisión con un 82% de pases completados, frente al 71% de su rival.

En el apartado ofensivo, ambos equipos tuvieron 0 fueras de juego y ejecutaron 6 tiros libres cada uno. Los centros fueron poco efectivos, con un 33% de acierto para los locales y 29% para los visitantes.

Rendimiento defensivo

En el plano defensivo, el Real Madrid ganó 20 duelos, por 16 del Mónaco. Además, los merengues registraron 9 intercepciones y 8 despejes, mientras que el conjunto visitante sumó 4 intercepciones y 6 despejes. En las entradas, los locales tuvieron un 75% de efectividad, frente al 60% de los franceses.

Porteros y acciones clave

El guardameta del Real Madrid realizó 2 atajadas, mientras que su par del Mónaco contabilizó 1. En el indicador de xGOT (Expected Goals on Target) enfrentado, los blancos registraron 0.94, con un balance de 0.94 goles prevenidos, en contraste con el -0.45 del equipo visitante.

La figura del primer tiempo

De acuerdo con las evaluaciones de Flashscore, Kylian Mbappé se posiciona como el jugador mejor calificado de la primera mitad, respaldado por su doblete y su participación constante en el frente de ataque del Real Madrid.

Kylian Mbappé fue la figura ofensiva del Real Madrid en la primera mitad, registrando una calificación de 8.2 tras marcar dos goles en sus dos remates totales, ambos dentro del área.

El delantero presentó un xG de 0.97 y un xGOT de 1.55, con dos disparos a puerta que reflejaron su efectividad frente al arco. En fase ofensiva, acumuló 25 toques de balón y dos contactos en el área rival, además de completar 12 de 17 pases para un 71% de precisión, con cinco pases acertados en el último tercio.

En el apartado defensivo, disputó dos duelos y cometió una falta, cerrando una actuación marcada por su impacto directo en el marcador y su participación constante en la circulación del juego.

Con estos registros al descanso, el conjunto merengue mantiene el control del marcador y buscará sostener su rendimiento en la segunda mitad para consolidar un resultado que le permita seguir escalando posiciones en la tabla de la UEFA Champions League, mientras que el Mónaco intentará ajustar su planteamiento para revertir el marcador.