Real Madrid vs Valencia | Previa, alineaciones probables y pronóstico

Panamá/El Santiago Bernabéu se prepara para un duelo de contrastes, un enfrentamiento que, además de poner a prueba las dinámicas actuales de ambos clubes, servirá para honrar la memoria del exguardameta y entrenador José Manuel Ochotorena quien jugó para el Real Madrid y el Valencia.

Este choque también destaca por enfrentar a dos de los entrenadores más jóvenes de La Liga, con Xabi Alonso al frente de los madrileños y Carlos Corberán dirigiendo a los valencianistas.

Otras noticias: Real Madrid | Xabi Alonso no castigará a Vinicius

El Momento Dorado del Liderato Blanco

El Real Madrid llega a este compromiso en un estado de gracia, consolidando su posición en la cima de La Liga. Tras vencer a su archirrival en "El Clásico" del domingo por 2-1, los Blancos lograron su tercera victoria liguera consecutiva. Bajo la gestión de Xabi Alonso, el equipo está teniendo una impresionante primera temporada y actualmente aventaja al Barcelona por cinco puntos.

La racha de los merengues es formidable, sumando cinco triunfos seguidos en todas las competiciones. En casa, intentarán extender su dominio a nueve victorias consecutivas en La Liga en el Bernabéu. Un dato clave es que en las últimas cuatro victorias ligueras en casa, el Madrid ha marcado al menos dos veces. Además, son el único equipo que aún no ha ido perdiendo al descanso en un partido de La Liga esta temporada.

Pese al éxito, ha habido una nota discordante: la reacción airada de Vinícius Júnior al ser sustituido contra el Barcelona, generando especulaciones sobre su futuro.

En cuanto a las bajas, el Madrid deberá afrontar el partido sin los defensores Dani Carvajal y Antonio Rüdiger.

El jugador a seguir es Jude Bellingham, quien ha estado involucrado en tres goles en los últimos dos partidos del club (dos goles y una asistencia), con sus tres tantos más recientes llegando entre los minutos 30 y 60.

Valencia: Urgencia en la Zona de Descenso

La situación es radicalmente opuesta para el Valencia. Los dirigidos por Carlos Corberán llegan a la capital sumidos en problemas, ubicándose incómodamente dentro de los tres últimos puestos de la tabla. El equipo está sin victorias en sus últimas cinco jornadas ligueras (con dos empates y tres derrotas), habiendo caído 2-0 ante el Villarreal en el Derbi de la Comunitat el pasado sábado.

Aunque el equipo recibió una oportuna inyección de confianza con la goleada 5-0 ante el Maracena en la Copa del Rey a mitad de semana, tendrán que aferrarse a esa inspiración, pues su rendimiento como visitantes es preocupante. Han fallado en ganar en sus últimos siete partidos de liga fuera de casa (tres empates y cuatro derrotas), concediendo un total de 13 goles en esa secuencia.

Estadísticamente, ninguno de los nueve partidos de liga del Valencia esta temporada ha producido más de un gol en la primera mitad. Sin embargo, tres de sus cinco partidos fuera de casa han visto anotaciones antes del minuto 20.

El Valencia tendrá las ausencias de Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby. Su jugador clave en el ataque es Arnaut Danjuma, quien ha marcado dos de sus últimos tres goles con el Valencia como visitante, y dos de esos tres fueron goles que abrieron el marcador dentro de los primeros 20 minutos.

Historial y Claves del Partido

El historial reciente favorece ampliamente al equipo local, ya que el Madrid ha ganado siete de los últimos diez enfrentamientos directos (con un empate y dos derrotas). No obstante, el Valencia tiene el honor de haber sido el último equipo en derrotar al Madrid en un partido de liga en el Bernabéu.

Una tendencia clara que sugiere un partido abierto es que cada uno de los últimos cuatro encuentros entre ambos equipos, en cualquier sede, terminó con ambos equipos anotando.

Este partido se perfila como un claro contraste entre la imparable racha local y la desesperada necesidad de puntos del equipo visitante en su lucha por salir de la zona roja.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Pepelu, Javi Guerra, Rioja, Diego López; Hugo Duro y Danjuma.

Pronóstico de la Inteligencia Artificial:

Proyección de Marcador Probable

Real Madrid 3–1 Valencia