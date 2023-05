Serie A: Reacción de la Juventus por castigo recibido

Diez puntos de penalización por el asunto de las plusvalías, este fue el veredicto del Tribunal Federal de Apelaciones de la FIGC, que llegó justo antes del inicio del partido contra el Empoli.

El pedido del titular del Ministerio Público, Giuseppe Chiné, fue de 11 puntos: el Tribunal decidió rebajar la pena en un punto. En cambio, fueron absueltos los siete exejecutivos para los que el propio Chiné había pedido 8 meses de inhibición son: Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio y Enrico Vellano.

El primer juicio de la causa de las plusvalías terminó en mayo del año pasado con la absolución total, mientras que los nuevos papeles de la investigación Prisma por parte de los fiscales de Turín habían reabierto el proceso el 20 de enero y dieron lugar a una sanción de 15 puntos (luego retirada por la garantía universitaria a la espera de un nuevo juicio). Juventus pasa de 69 a 59 puntos, por lo tanto, en el séptimo lugar de la clasificación, quedando fuera de la zona europea de la clasificación. La Juve se enfrentó hoy al Empoli, donde perdieron 4-1.

Primeras Reacciones.

«Las primeras impresiones son obviamente negativas, no estamos satisfechos con esta sanción. Esperábamos el hecho de que llegó en la previa del partido, por lo que no nos afecta y no nos cambia, para hacer más comentarios ahora es demasiado pronto, en breve emitiremos un comunicado de prensa» declaró el Jefe de Fútbol Oficial de la Juventus, Francesco Calvo.

La 'Juve' emitió un comunicado comentando lo sucedido en el que apunta a la falta de proporcionalidad en la sanción.

"El Juventus toma nota de lo decidido por el Tribunal de Apelación de la FIGC y se reserva el derecho de leer las razones para evaluar una posible apelación ante el Colegio de Garantía del CONI. Lo establecido por la sentencia de quinta instancia en este asunto, iniciado hace más de un año, despierta gran amargura en el club y en sus millones de hinchas que, ante la falta de reglas claras, se ven sumamente castigados con la aplicación de sanciones que no parecen tener en cuenta el principio de proporcionalidad", señaló el club juventino.

"Sin desconocer la necesidad de celeridad, de la que el Juventus nunca ha rehuido durante el proceso, se destaca que se trata de hechos que aún deben ser juzgados por el juez", añadió.