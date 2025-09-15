Panamá/Esta noche vivimos la emoción de la jornada 12 del Torneo Clausura 2025, con un choque cargado de historia y rivalidad: Alianza FC vs San Francisco FC.

El compromiso promete intensidad, ya que ambos equipos llegan con la urgencia de sumar puntos clave para sus aspiraciones en la tabla. Los verdolagas quieren hacer valer su casa y mantener el buen paso en el torneo, mientras que los monjes de La Chorrera buscarán demostrar su jerarquía para recuperar terreno en la clasificación.

Acompáñanos en esta transmisión donde te llevaremos todas las acciones, goles, jugadas y emociones de este atractivo encuentro del fútbol panameño. 🌟