LPF previa | Alianza FC y Club Atlético Independiente abren los playoffs del Clausura 2026
Martes 5 de mayo Alianza FC vs CAI desde las 8:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y el canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La fase final del Torneo Clausura 2026 de la LPF comienza este martes con un atractivo enfrentamiento entre Alianza FC y Club Atlético Independiente, en un partido de eliminación directa correspondiente a los playoffs que se disputará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
El encuentro será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal oficial de YouTube de TVMAX Panamá.
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Alianza llega respaldado por su regularidad
Los “pericos” finalizaron en la segunda posición de la Conferencia Este con 27 puntos, producto de 6 victorias, 9 empates y apenas una derrota, consolidándose como uno de los equipos más consistentes de la temporada regular.
Su principal carta ofensiva es Heuyín Guardia, actual máximo goleador de la LPF con 8 tantos, acompañado por Rasheen Mathews, quien suma 4 anotaciones en el campeonato.
CA Independiente quiere hacer valer su experiencia
El Club Atlético Independiente clasificó como tercero de la Conferencia Oeste con 20 puntos, tras firmar una campaña de 4 triunfos, 8 empates y 4 derrotas.
Los “vikingos” llegan con una plantilla acostumbrada a disputar partidos decisivos y con referentes ofensivos como Davis Contreras y Jafet Obando, ambos con 5 goles en el torneo.
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Historial reciente favorece ligeramente a Alianza
En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, Alianza FC ha mostrado superioridad, con dos victorias, dos empates y una derrota frente al CAI.
Últimos 5 enfrentamientos directos
- 15 de marzo de 2026: Alianza 1-0 CA Independiente
- 30 de agosto de 2025: CA Independiente 2-2 Alianza
- 27 de febrero de 2025: Alianza 1-1 CA Independiente
- 8 de septiembre de 2024: Alianza 1-0 CA Independiente
- 9 de marzo de 2024: CA Independiente 5-1 Alianza
Así llega Alianza FC
El conjunto verdolaga atraviesa un gran momento y acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, reafirmando su solidez rumbo a la fase final.
Últimos 5 partidos de Alianza FC
- Alianza 3-2 Sporting SM – Victoria
- Alianza 2-2 Árabe Unido – Empate
- Tauro FC 1-1 Alianza – Empate
- Plaza Amador 1-1 Alianza – Empate
- UMECIT FC 1-1 Alianza – Empate
Así llega CA Independiente
El CAI, por su parte, llega tras una derrota en la última jornada, aunque solo perdió uno de sus cinco compromisos más recientes.
Últimos 5 partidos de CA Independiente
- Veraguas United 1-0 CA Independiente – Derrota
- CA Independiente 3-2 Deportivo Universitario – Victoria
- CA Independiente 2-2 Herrera FC – Empate
- CA Independiente 0-0 San Francisco FC – Empate
- Unión Coclé 0-0 CA Independiente – Empate
Todo o nada por el boleto a semifinales
El ganador de esta llave avanzará a semifinales para enfrentar a CD Plaza Amador, líder de la Conferencia Este y uno de los grandes favoritos al título.
Con dos equipos de presente sólido, antecedentes muy cerrados y el pase a semifinales en juego, el duelo entre Alianza FC y CA Independiente promete emociones de principio a fin en el arranque de los playoffs del Clausura 2026.