Panamá/La jornada dominical del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) sigue con el enfrentamiento entre UMECIT FC y Alianza FC, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación de la Conferencia Este.

El conjunto universitario, que acumula 16 puntos, afrontará el compromiso motivado después de vencer por 1-0 al San Francisco FC, un resultado que le permitió consolidarse en la tercera posición de la conferencia. Ahora, UMECIT buscará aprovechar ese impulso para sumar otra victoria y acercarse a los equipos que encabezan la clasificación.

Del otro lado estará un Alianza FC que llega tras caer por 1-0 ante Herrera FC. Los verdolagas suman 14 unidades y comparten la cuarta posición con Tauro FC, aunque cuentan con una mejor diferencia de goles.

Para Alianza, el encuentro representa una oportunidad de reaccionar después de su último tropiezo y evitar que sus rivales directos amplíen la distancia en la tabla. UMECIT, en cambio, intentará hacer valer su buen momento para consolidarse entre los principales contendientes de la Conferencia Este.

Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el enfrentamiento adquiere importancia en la lucha por los puestos de clasificación, en una jornada en la que cada resultado puede modificar el panorama de la tabla.