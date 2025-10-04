Panamá/La emoción de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) continúa este sábado con un atractivo encuentro entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el UMECIT FC, en el marco de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez y podrás disfrutarlo EN VIVO por el canal de YouTube de TVMAX.

Los vikingos del CAI, cuartos en la Conferencia del Oeste con 7 puntos, llegan con la misión de sumar una victoria que les permita escalar posiciones y mantenerse en la lucha por los puestos de clasificación. En frente tendrán a un UMECIT FC que vive un gran momento, ubicado en el tercer lugar del Este con 15 unidades, decidido a reafirmar su protagonismo en este Torneo Clausura 2025.

Ambos equipos cuentan con planteles competitivos y estilos ofensivos que prometen un duelo vibrante de principio a fin. El CAI, impulsado por su afición en La Chorrera, buscará imponer su juego dinámico, mientras que UMECIT FC apostará por su solidez colectiva y efectividad en el ataque.

📺 No te pierdas este partidazo EN VIVO por el canal de YouTube de TVMAX, donde podrás disfrutar cada jugada, cada gol y cada emoción del fútbol panameño.

El Tauro FC y el San Francisco FC abrieron la fecha con un intenso empate 1-1 en el COS Sports Plaza. Miguel Camargo adelantó a los “monjes” al minuto 51, pero Cristian Quintero igualó las acciones al 58’. Con este resultado, Tauro suma 13 puntos y sigue último en el Este, mientras que San Francisco se mantiene líder momentáneo del Oeste con 16 unidades.

La jornada continuará con más acción en los estadios de Panamá, Azuero y Veraguas, en una fecha que promete goles, intensidad y duelos clave rumbo a la clasificación.