LPF EN VIVO | Herrera FC vs Atlético Nacional por TVMAX

Panamá/En vivo por TVMAX, damos la bienvenida al duelo que abre el telón de este emocionante fin de semana futbolero: Herrera FC vs Sociedad Deportiva Atlético Nacional, este viernes 31 de octubre a las 4:00 p.m., desde el estadio Gustavo Posam de Parita.

Con Plaza Amador ya clasificado directamente a semifinales, los demás equipos se juegan el todo por el todo en busca de los cinco cupos restantes, cuatro de ellos para los playoffs. La tensión se eleva justo antes de las fiestas patrias, y este partido promete ser clave en la Conferencia Oeste.

Otras noticias: LPF calendario| Jornada clave con partidos simultáneos tendrá el Torneo Clausura 2025

Herrera FC, sin opciones de clasificación, buscará cerrar con orgullo y hacer respetar su casa. Atlético Nacional, los 'Linces', necesitan sumar para mantener vivas sus esperanzas de avanzar.

“La verdad que hemos hecho buenos partidos a todos los equipos sin faltarle respeto a ninguno”, expresó Alexis Corpas, jugador de Atlético Nacional. “Creo que lo único que nos ha faltado a nosotros es la concentración, que es lo que nos ha pasado factura”, agregó con autocrítica.

¡No te lo pierdas! La Liga Panameña de Fútbol se vive con intensidad, emoción y orgullo nacional… y solo por TVMAX.