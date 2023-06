LPF: El VAR está cada vez más cerca de llegar a nuestra liga ¿Cuándo será?

Panamá/Luego de un exitoso Torneo Apertura 2023 de la Liga Panameña de Fútbol, desde ya se piensa en el futuro próximo, el presidente de la LPF Rogelio Orillac estuvo presente en los estudios de Somos La Sele donde se refirió al tema del VAR (Árbitro Asistente de Video) que todavía en nuestra liga no se ha implementado, todos recordamos el anuncio de Manuel Arias sobre la llegada del VAR a Panamá.

"Cuando salió la noticia yo llamé al presidente Manuel Arias y le pregunté, ¿esto de qué se trataba? me van a llamar a mí, me van a preguntar y yo no sé nada, me dijo que esto no se iba a ver quizás en el primer semestre, esto es un tema que se está manejando a nivel de Concacaf o de UNCAF, es un mini VAR o es un VAR light, con menos cámara pero si necesita como unas estaciones donde van a estar las personas que van estar analizando y un entrenamiento, tengo que volvr a preguntarle pero yo pensaría, para ser un poco conservador a lo mejor para el otro año".

El presidente Rogelio Orillac sentenció: "yo creo que eso tiene que venir porque ya la tecnología llegó y se está usando".

Otro de los temas que abordó el presidente Orillac fue la llegada de un nuevo club en la Liga Prom, que podría ayudar a liberar espacio en cuanto a coliseos deportivos, lógicamente tendrá que bajar un club de la capital.

Para nadie es un secreto que uno de los principales problemas del fútbol panameño es la falta de coliseos: "el Dely Valdés se va a cerrar para cambiarle inclusive la grama, la Prom si usa el Maracaná, pero nosotros hacemos milagros, ahora va a venir un equipo nuevo, club nuevo, mañana hay una conferencia de prensa donde va a jugar en el interior y va a salir un equipo que juega en la ciudad en la Liga Prom, igual va ayudar, no es la gran solución pero sé también de buena fuenta que hay un par de clubes que están tramitando sus propias instalaciones y yo creo que en un par de años uno o dos estarán funcionando, eso nos ayuda muchísmo".

El Torneo Clausura 2023 está pactado para iniciar el próximo 21 de julio, por TVMAX el domingo 23 de julio tendremos el choque entre Deportivo Árabe Unido vs Alianza.

La entrevista completa con el presidente Rogelio Orillac la pueden ver aquí: