LPF resultado | Tauro y San Francisco empatan en el arranque de la jornada 11

Panamá/El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) comenzó con emociones en el COS Sports Plaza, donde Tauro FC y San Francisco FC protagonizaron un intenso empate 1-1 en el inicio de la jornada 11.

Ambos equipos se repartieron una unidad, aunque el resultado deja al conjunto taurino con la urgencia de volver a sumar de a tres.

El marcador se abrió al minuto 51 con el gol de Miguel Camargo, quien adelantó a los “monjes” del San Francisco. Sin embargo, la reacción del equipo albinegro no tardó en llegar, y al 58’, Cristian Quintero marcó el tanto del empate para el Tauro FC.

Con este resultado, el Tauro FC alcanza 13 puntos, ubicándose en el último lugar de la Conferencia del Este, mientras que San Francisco FC suma 16 unidades y se mantiene como líder momentáneo de la Conferencia del Oeste.

📅 Calendario de la jornada 11 de la Liga Panameña de Fútbol

La acción continúa este sábado 4 de octubre con una doble tanda llena de emoción. Desde las 6:00 p.m., el CAI recibirá al UMECIT FC en el Estadio Agustín “Muquita” Sánchez. Los vikings, cuartos en el Oeste con 7 puntos, buscarán escalar posiciones ante un UMECIT que marcha tercero en el Este con 15 unidades.

📺 El partido será transmitido EN VIVO por el canal de YouTube de TVMAX.

Más tarde, a las 8:15 p.m., el Deportivo Árabe Unido enfrentará al Club Deportivo Universitario, nuevamente en el COS Sports Plaza. El expreso azul, quinto en el Este con 13 puntos, intentará frenar a los universitarios, terceros en el Oeste con 14 unidades.

🏟️ Domingo 5 de octubre: acción en Azuero y Veraguas

La jornada dominical arranca a las 4:00 p.m. en el Estadio Gustavo Posam, donde el Herrera FC recibirá al Sporting San Miguelito. Los de Azuero, sextos en el Oeste con 6 puntos, buscarán aprovechar su localía ante los académicos, que marchan cuartos en el Este con 13 unidades.

Ese mismo día, a las 6:15 p.m., se vivirá un choque de líderes en el Estadio Aristocles “Toco” Castillo, con el Veraguas United, puntero del Oeste con 15 puntos, recibiendo al histórico Plaza Amador, líder absoluto del Este con 26 unidades.

🕗 Cierre de la jornada: Atlético Nacional vs Alianza FC

El lunes 6 de octubre, la jornada se cerrará a las 8:30 p.m. en el Estadio “Toco” Castillo, con el duelo entre Atlético Nacional y Alianza FC. Los linces, quintos en el Oeste con 7 puntos, intentarán sorprender a los pericos, segundos en el Este con 16 unidades.

Con enfrentamientos directos entre líderes y el protagonismo de los clubes más tradicionales del fútbol panameño, la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 promete emociones, goles y duelos clave en la pelea por los primeros lugares de la LPF.