LPF Torneo Clausura 2026 resultado| San Francisco FC vs Tauro FC: albinegros golean en el 'Muquita' Sánchez

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Panamá/Tauro FC se impuso con autoridad por 4-1 sobre San Francisco FC en el partido que dio inicio a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), disputado en el estadio Agustín “Muquita” Sánchez de La Chorrera.

El conjunto taurino resolvió el encuentro en el tramo final, luego de que Saed Díaz abriera el marcador al minuto 55. Más adelante, Jan Vargas (80’) amplió la ventaja, seguido por Jonathan Ceceña (83’) y Víctor Medina (87’), quienes sentenciaron el compromiso. Por el equipo local, Simao Garcés descontó al 86’.

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En cuanto a las estadísticas, San Francisco FC dominó la posesión del balón con un 55% frente al 45% de Tauro FC; sin embargo, el equipo visitante fue mucho más efectivo en ataque. Tauro registró 13 remates totales, ocho de ellos a puerta, mientras que San Francisco apenas generó tres disparos, dos con dirección al arco.

Ambos equipos igualaron en saques de esquina (3-3), mientras que Tauro cayó en fuera de juego en tres ocasiones y San Francisco no registró infracciones de este tipo. En el apartado disciplinario, no se mostraron tarjetas rojas, pero sí hubo amonestaciones: tres para San Francisco y cuatro para Tauro.

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El conjunto chorrerano acumuló 135 ataques frente a 97 de Tauro, aunque sin la contundencia necesaria para traducir ese dominio en el marcador. En otros aspectos del juego, San Francisco realizó 21 saques de banda y nueve saques de puerta, mientras que Tauro ejecutó 16 y seis, respectivamente.

Pese a ceder la iniciativa en varios tramos del partido, Tauro FC mostró mayor eficacia y se llevó tres puntos importantes en el arranque de la jornada.

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