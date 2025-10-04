Ajedrecistas panameñas inician con históricos triunfos en el Campeonato Mundial Juvenil de Albania

Panamá/El ajedrez panameño ha comenzado con pie derecho su participación en el Campeonato Mundial Sub 16 y Sub 18 Femenino, que se celebra en Dürres, Albania.

Las jóvenes promesas del país, la Maestra FIDE Ashley Castillo y la Candidata a Maestra (WCM) Mariana Lobo, lograron importantes victorias, este sábado 4 de octubre, en la primera ronda, poniendo en alto el nombre de Panamá ante el mundo.

La ajedrecista de Bocas del Toro, Ashley Castillo, demostró su gran nivel en la categoría Sub-16 Femenino al imponerse con maestría a la jugadora checa Dominica Kaplanova. Por su parte, en la categoría Sub-18 Femenino, Mariana Lobo consiguió una valiosa victoria sobre la Maestra FIDE alemana Katerina Braeutigam, destacando la fuerza de las representantes panameñas.

El torneo reúne a un total de 114 jugadoras en la categoría Sub 16 y más de 80 ajedrecistas en la Sub 18 de diversas partes del mundo, quienes competirán a lo largo de 11 rondas para coronar a las campeonas mundiales.

Tras conocerse los resultados, el presidente de la Federación Panameña de Ajedrez, Luis Esquivel Golcher, no tardó en expresar su orgullo y felicitación.

"Felicito a estas atletas por este importante logro. Iniciar el Campeonato Mundial con dos victorias ante jugadoras de alto nivel internacional es un impulso enorme y demuestra el talento y la dedicación de nuestras jóvenes", declaró Esquivel Golcher.

La delegación panameña cuenta con el apoyo y guía del Gran Maestro Roberto García Pantoja, quien las acompaña y asesora en esta importante cita deportiva.

Este viaje y participación en la competencia de élite ha sido posible gracias al respaldo de Pandeportes y el Comité Olímpico de Panamá, cuyo apoyo fue fundamental para hacer realidad esta destacada representación.

Panamá sigue demostrando que su talento en el deporte ciencia está en ascenso, y la actuación de Ashley Castillo y Mariana Lobo es un motivo de gran orgullo nacional.

Nota de prensa.