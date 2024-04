F1: En el GP de Japón Max Verstappen dominó en una jornada de lluvia

Suzuka, Japón/El triple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) dominó los primeros ensayos libres del Gran Premio de Japón, cuarta prueba de la temporada de la Fórmula 1, al término de una jornada que se vio truncada por la lluvia sobre el circuito de Suzuka.

Dos semanas después de su abandono en Australia, el primero desde hacía dos años, Verstappen se mostró muy cómodo sobre el rápido trazado nipón, donde se impuso en las dos últimas temporadas y confirmó su estatus de favorito para el GP del domingo.

Dominó sin forzar la primera sesión de ensayos a media jornada, pero prefirió quedarse en el garaje cuando en la segunda la lluvia hizo aparición sobre el circuito, donde la temperatura no superó los 13ºC en el aire y 18ºC sobre el asfalto.

"Fue una buena primera jornada, me sentí cómodo en el coche. Hay aún pequeñas cosas a probar y verificar, pero globalmente está bien. Es una pena no haber podido rodar en la segunda sesión de ensayos, ¡pero no se puede cambiar el tiempo! Tengo la impresión de que las diferencias se han reducido con nuestros perseguidores pero Suzuka es un circuito que se le da bien al equipo así que estamos confiados para este fin de semana", declaró Verstappen.

El neerlandés superó a su compañero mexicano Sergio Pérez y al español Carlos Sainz (Ferrari), ganador en Melbourne, en respectivamente 181 y 213 milésimas.

Con el sexto puesto del monegasco Charles Leclerc justo por detrás de los dos Mercedes de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, la 'Scuderia' confirmó que en principio será el gran rival de Red Bull este fin de semana.

"No fue el día ideal porque no pudimos trabajar en la segunda sesión de ensayos. Estuve bastante cómodo en la primera sesión y tenía muchas ganas de continuar el trabajo en la segunda. Pero fue parecido para todos", comentó Sainz.

- Alonso séptimo -

El español Fernando Alonso (Aston Martin) firmó el séptimo mejor tiempo, mientras que los monoplazas 'papaya' de McLaren estuvieron más discretos, con el 8º y 10º puesto.

"Estamos en una plaza correcta y estoy confiado en que podamos progresar de cara a las calificaciones, donde aspiramos a una buena posición", explicó el británico Lando Norris.

La primera sesión de ensayos había sido reducida diez minutos debido a una bandera roja desplegada después del accidente a gran velocidad de Logan Sargeant. El estadounidense dañó su Williams al chocar contra un muro de neumáticos y fue baja para la segunda sesión al no ser reparado a tiempo su monoplaza.

Hace dos semanas en Melbourne, el estadounidense tuvo que dejar su volante a su compañero tailandés Alex Albon, que había destrozado su monoplaza, ya que su escudería no dispone de chasis de recambio. Descartado, Sargeant presencio las calificaciones y la carrera desde el garaje de Williams después de que los dirigentes optasen por privilegiar a Albon, al considerarlo más capaz de sumar puntos para la escudería.