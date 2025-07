F1| Lando Norris y Oscar Piastri acaparan el podio en el GP de Gran Bretaña 2025

Reino Unido/El británico Lando Norris fue el vencedor del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, ante sus compatriotas, por delante de su compañero de McLaren y líder de la general, Oscar Piastri, segundo este domingo en el circuito de Silverstone.

En una carrera loca, marcada por una fuerte lluvia y el asfalto mojado, McLaren selló un nuevo doblete y Norris, segundo de la general, ganó el pulso a Piastri, justo igual que hace una semana en Austria.

"Es un sueño ganar aquí, es una sensación increíble para mí triunfar en este circuito. Fue una carrera difícil, pero he sentido el apoyo de los aficionados", festejó Norris, que ganó su cuarto Gran Premio de este año.

Piastri pagó cara una penalización de diez segundos con la que fue castigado al ser considerado culpable de haber frenado de manera brusca detrás del coche de seguridad, justo antes de una reanudación de la carrera cuando iba en cabeza.

"No voy a decir nada, no quiero tener problemas. Parece ser que ya no se puede frenar detrás del coche de seguridad", dijo con gesto serio antes de subir al podio.

Se mantiene líder pero ahora ve reducida su ventaja sobre Norris de 15 a 8 puntos.

Es el quinto doblete -primer y segundo puesto en el mismo Gran Premio- que consigue McLaren en esta temporada.

- Hülkenberg, por fin -

El gran perdedor en el pulso por el título fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que sigue complicándose el objetivo de lograr una quinta corona mundial seguida, al ser quinto en esta carrera pese a haber comenzado desde la 'pole position'.

Verstappen, tercero de la general, queda ya descolgado a 69 puntos del liderato, después de cometer en esta carrera un inusual error de pilotaje cuando iba segundo.

El neerlandés mantuvo el liderato hasta que Piastri le adelantó en la octava vuelta, después de una tromba de agua.

Después de una segunda intervención del coche de seguridad -la primera por la lluvia, la segunda por una salida de pista del Racing Bulls de Isack Hadjar-, Verstappen cometió el fallo que le hizo retroceder al décimo puesto. Luego solo pudo mitigar los daños y arañar el quinto lugar.

"No tenía ritmo. Pero pudimos tomar las decisiones correctas en el momento justo (...) Acabamos quintos, que es probablemente lo mejor que podíamos hacer", se resignó 'Mad Max'.

Tercero de la carrera fue el veterano alemán Niko Hülkenberg (Sauber), sorpresa del día y que a sus 37 años consiguió subir al podio por primera vez, después de 239 Grandes Premios.

"Llevaba mucho tiempo esperándolo y sabía que era capaz de conseguirlo. No sé cómo lo he logrado. Hemos tomado las decisiones adecuadas cuando había que tomarlas", celebró el piloto renano, que había empezado la carrera en el decimonoveno puesto de la parrilla.

- Fin a la racha de Hamilton -

El siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue cuarto y puso así fin a una racha de doce podios consecutivos en Silverstone.

Nueve veces ganador en ese circuito y triunfador allí el año pasado, Hamilton no pudo festejar en esta ocasión en un trazado tradicionalmente talismán para él. Sigue sin poder subir al podio en la carrera principal de un Gran Premio desde su llegada a Ferrari al principio de esta temporada.

"No era el resultado que esperaba", admitió Hamilton. "El coche era muy complicado de conducir, aunque es verdad que aprendí mucho hoy", se consoló.

Te puede interesar: Panamá revela selección femenina mayor de baloncesto para Campeonato COCABA 2025

- Alonso puntúa, Colapinto abandona -

Otro veterano de la F1 como es el español Fernando Alonso pudo terminar en la zona de puntuación, como noveno clasificado con su Aston Martin, por delante incluso del británico George Russell, apenas décimo con su Mercedes.

El también español Carlos Sainz Jr fue duodécimo con su Williams, sin puntuar.

Cinco pilotos no pudieron terminar. El primero en abandonar por un problema mecánico de su Alpine fue el argentino Franco Colapinto, en la segunda vuelta.

Para Mercedes la carrera fue una pesadilla ya que al decepcionante décimo puesto de Russell se añadió el abandono a mitad de la carrera del italiano Andrea Kimi Antonelli.

La siguiente cita de la temporada será el Gran Premio de Bélgica, el último fin de semana de julio en el circuito de Spa-Francorchamps.