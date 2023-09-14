Copa Davis: Francia pasó momentos amargos frente a Australia

Francia perdió 2-1 su enfrentamiento contra Australia en fase de grupos de la Copa Davis, este jueves después de la derrota de Nicolas Mahut y Edouard Roger-Vasselin en el duelo de dobles contra Matt Ebden y Max Purcell, 7-5, 6-3.

Los Bleus, ganadores ante Suiza el martes (3-0), se enfrentarán a Gran Bretaña el domingo en Mánchester con la esperanza de finalizar entre los primeros puestos, que clasifican al torneo final de la Copa Davis, en noviembre en Málaga (España).

En el grupo C de España, República Checa, que ya había ganado 3-0 el miércoles al combinado español, repitió victoria este jueves ante Korea del Sur.

El serbio Novak Djokovic, cuya Serbia se enfrentará a España el viernes, se pronunció este jueves sobre la ausencia de Carlos Alcaraz: "Quizá vosotros estáis decepcionados porque él no está jugando con España, porque tiene 20 años y yo tengo 36, y por cómo él está cansado y yo no", afirmó irónicamente.

"Es importante entender que él tiene mucho tiempo por delante. Aunque tenga 20 años eso no significa que sea un Superman", añadió el flamante vencedor del US Open.

Una de las sorpresas del jueves fue la victoria de Países Bajos ante Estados Unidos en el grupo D, mientras que la vigente campeona Canadá derrotó a Suecia para permanecer invicta en el grupo A.