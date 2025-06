Dalys la Caribeña: Diez datos de la primera luchadora panameña que competirá en un evento de WWE

Estados Unidos/Dalys la Caribeña salió de su natal Panamá y ha construido una carrera sólida en la lucha libre, forjando una reputación y un nombre en México, país donde esa disciplina está arraigada a su cultura.

La luchadora capitalina escribirá una nueva página en su historia como atleta cuando participe este sábado en Worlds Collide, un evento organizado por las empresas AAA de México y la reconocida WWE de Estados Unidos. Una vez suba al cuadrilátero, y haga sus primeros movimientos, se convertirá en la primera panameña que participa de una cartelera que lleva el sello de la afamada promoción estadounidense.

¿Quién es Dalys la Caribeña y cómo llegó al sitial en el que se encuentra hoy? En las siguientes líneas te damos algunos datos de su vida y trayectoria.

Dalys Medina Baeza, conocida como Dalys la Caribeña nació el 20 de febrero de 1975 en la ciudad de Panamá. Su familia está vinculada a la lucha libre. Su padre fue luchador y se desempeña como promotor y es hermana de alias Veneno, quien hace carrera como combatiente en México. Es esposa de Negro Casas, un luchador mexicano que tiene más de 45 años de trayectoria en los entarimados. El 6 de octubre de 2009, Dalys hizo su debut como luchadora profesional en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL)al participar en un combate de tríos junto a Lady Apache y Star Fire. En esa ocasión ella y sus compañeras se llevaron la victoria sobre el equipo conformado por Hiroka, La Seductora y Princesa Blanca. Dalys la Caribeña tuvo su primera aparición en un evento importante del CMLL el 18 de junio de 2010 cuando fue parte de la cartelera de Infierno en el Ring. Fue la primera luchadora, no nacida en México, que se corona Campeona Mundial Femenil del CMLL. Esto lo consiguió el 11 de marzo de 2016 cuando derrotó a Marcela. En 2019, Dalys se conviritió en la primera ganadora del Campeonato Universal de Amazonas del CMLL. Además ganó la tercera edición del Grand Prix Femenil del CMLL realizado en 2022. En enero de 2023, ella y el Negro Casas se unen a la empresa AAA donde han continuado su carrera en la lucha libre profesional. Ocupó el puesto 70 en el ranking Female 100 de 2018 que es una clasificación anual realizada por la revista especializada de lucha libre Pro Wrestling Illustrated (PWI). El 7 de junio de 2025 unirá fuerzas con Chik Tormenta para enfrentar a Stephanie Vaquer y Lola Vice en el evento conjunto de AAA y WWE, Worlds Collide, que se realizará en el KIA Forum de Inglewood, California (Estados Unidos).

Reacción

Una vez se confirmó su participación en Worlds Collide, Dalys la Caribeña dio un mensaje en su cuenta de Instagram donde expresa su gratitud a las personas que la han apoyado en una carrera de 15 años en la lucha libre.

"Te dirán que no puedes, es cuando entiendes qué los tiempos de Dios son perfectos, qué no sé equivoca. Te pone muchas pruebas, pero al final te pone con las personas correctas. Gracias a AAA (@luchalibreaaa), WWE (@wwenxt), a mi familia qué siempre me levantan. Va por ustedes y mi gente qué ha estado conmigo en las buenas y las malas. Vamos por más y por todo", declaró.

Te puede interesar: Tyrese Haliburton guía épica remontada de los Indiana Pacers ante los Thunder en las Finales de la NBA 2025

La cartelera

Worlds Collide se realizará el sábado 7 de junio desde las 2:00 p.m. y será transmitida a través de Youtube. Este evento es consecuencia de la alianza que este año suscribieron AAA y WWE.

La cartelera se realizará en el KIA Forum, horas antes del Premium Live Event (PLE) Money in the Bank, tiene los siguientes combates confirmados:

Megacampeonato de AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable

El Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable Campeonato Norteamericano de NXT: Ethan Page (c) vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix

Ethan Page (c) vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix Stephanie Vaquer y Lola Vice vs. Dalys y Chik Tormenta

Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel & Berto) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr., Pagano & Psycho Clown

Latino World Order (Dragon Lee, Cruz del Toro & Lince Dorado*) vs. Octagón Jr., Aerostar & Mr. Iguana

*: Toma el lugar del lesionado Joaquin Wilde, quien se lesionó antes de la emisión del programa de WWE, Monday Night Raw, del pasado 2 de junio.