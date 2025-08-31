F1 resultados | Oscar Piastri gana el Gran Premio de Países Bajos y se consolida como líder

El australiano sumó su sexta victoria de la temporada con McLaren , aprovechando el abandono de Lando Norris , mientras que Max Verstappen y Isack Hadjar completaron el podio.

Países Bajos/El australiano Oscar Piastri, actual líder del Mundial de Fórmula 1, dio un gran paso hacia el título al imponerse este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, donde su principal rival y compañero en la escudería McLaren, el británico Lando Norris, tuvo que abandonar por un fallo mecánico.

Fue un duro golpe para las aspiraciones de Norris de conquistar su primera corona mundial. El británico, tras ganar en Hungría, llegó a Zandvoort a solo nueve puntos de su compañero y se marcha con una desventaja de 34 unidades.

El podio lo completaron el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), quien logró con este tercer lugar su mejor resultado en un Gran Premio.

Primer podio para Hadjar

"Es lo que siempre sueñas desde niño. Es un primer paso, mi primer podio y espero que vengan muchos más", expresó un eufórico Hadjar, destacando haber completado un fin de semana "sin un solo error". Desde la pole position, Piastri dominó de principio a fin una carrera en la que Verstappen superó a Norris en la primera curva, aunque no pudo mantener el ritmo del McLaren del australiano pese al aliento de los aficionados neerlandeses. Vueltas después, Norris recuperó la posición frente a Verstappen y todo indicaba un nuevo doblete de McLaren, pero a falta de poco más de cinco giros para el final, el motor del británico se detuvo y su monoplaza quedó inmovilizado en la pista.

El abandono de Norris devolvió la segunda posición a Verstappen y permitió al joven Hadjar (20 años) alcanzar su primer podio en la máxima categoría del automovilismo.

Fue la sexta victoria de la temporada para Piastri, que se afianza como el gran favorito a suceder como campeón del mundo a Verstappen, quien ahora es tercero en el Mundial a 104 puntos del australiano.

"Sentí que tenía el control de la carrera y administré el ritmo según las circunstancias", declaró tras la prueba un Piastri que demuestra una gran madurez a sus 24 años.

Carrera a carrera

"Si podemos mantener este nivel sería fantástico, pero aún queda un largo camino y seguimos pensando carrera a carrera", añadió al ser consultado por sus posibilidades de título.

El británico George Russell (Mercedes) terminó cuarto y completaron el Top 10 el tailandés Alexander Albon (5º con Williams), el británico Oliver Bearman (Haas), el canadiense Lance Stroll y su compañero español en Aston Martin, Fernando Alonso, además del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el francés Estéban Ocon (Haas). El argentino Franco Colapinto protagonizó una gran remontada desde el fondo de la parrilla hasta quedar cerca de los puntos (11º), mientras que el otro piloto sudamericano en pista, el brasileño Gabriel Bortoleto, concluyó 15º con Sauber.

El próximo fin de semana se celebrará el Gran Premio de Italia, en el histórico circuito de Monza, muy cerca de la sede de Ferrari, que este domingo vivió una pesadilla al ver cómo sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, no lograron completar la prueba.

Hamilton fue el primero en abandonar tras salirse de pista, y unas 30 vueltas más tarde se retiró Leclerc tras un accidente con el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

"Mi ritmo era bueno y estaba alcanzando a George Russell en la quinta posición", explicó Hamilton después. "Es muy raro no terminar una carrera y tener que abandonar tan pronto", lamentó.

La escudería Ferrari, segunda en la clasificación del Mundial de Constructores, pierde terreno en favor de Mercedes, que ahora es tercero y se colocó a solo 12 puntos, en una tabla que sigue liderando con amplia ventaja McLaren.