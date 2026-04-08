Gianmatteo Rousseau competirá en la categoría OK del Campeonato Europeo FIA Karting 2026

Panamá/El piloto panameño Gianmatteo Rousseau se prepara para dar un paso clave en su carrera deportiva al competir en la categoría OK del Campeonato Europeo de Karting de la FIA 2026, uno de los campeonatos más exigentes del kartismo mundial.

La categoría OK representa el nivel más alto del karting directo antes del automovilismo profesional, con motores de alto rendimiento y un nivel de competencia extremadamente elevado. El campeonato europeo está compuesto por cuatro rondas, reuniendo a cerca de 100 pilotos de distintas partes del mundo.

Otras noticias: Gianmatteo Rousseau pone a Panamá en la pista Mundial del Karting FIA

Otras noticias: Gianmatteo Rousseau, el piloto panameño de 13 años que sueña con la Fórmula 1 y deslumbra en Europa

En esta nueva etapa, Gianmatteo se posiciona entre los tres pilotos más jóvenes de la categoría, enfrentando el desafío de competir contra pilotos con mayor experiencia y trayectoria internacional.

Rousseau llega tras una sólida temporada en la categoría OKJ (Junior), donde logró un destacado sexto lugar en el Campeonato Mundial FIA Karting y un Top 10 en el Campeonato Europeo de la FIA, resultados que lo consolidan como una de las principales proyecciones del automovilismo panameño y latinoamericano.

El calendario del Campeonato Europeo FIA Karting 2026 incluye las siguientes sedes:

9 – 12 abril | La Conca, Italia

7 – 10 mayo | Chiva, España

11 – 14 junio | Mülsen, Alemania

30 julio – 2 agosto | Kristianstad, Suecia

Nota de prensa

Otras noticias: Gianmatteo Rousseau probó la pista previo al Campeonato Europeo de Karting en Málaga